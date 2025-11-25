Nečekaný šok pro terénní srdcaře. Legendární off-road Wrangler nahradí elektromobil

"Jeep přizpůsobuje svou evropskou modelovou řadu tak, aby splňovala vyvíjející se požadavky trhu a emisní předpisy. Vzhledem k předpisům EU bude Wrangler ve své současné verzi v Evropě v průběhu příštího roku postupně vyřazován z prodeje," říká pro Aktuálně.cz mluvčí českého zastoupení Jeepu Sylva Marounková. Recon je podle ní Wranglerem inspirovaný, zároveň ale jde o jeho elektrickou alternativu.
To bude pro řadu příznivců off-roadové ikony špatná zpráva, ostatně stačí si vzpomenout, jak český i celý evropský trh přijal přechod Wrangleru ze spalovacího motoru na plug-in hybrid.
Off-road do zásuvky se vůbec nechytl, a tak americká automobilka vrátila do nabídky i čistě benzinovou verzi s dvoulitrovým turbomotorem o výkonu 200 kW v kombinaci s osmistupňovým automatem. I díky nižší ceně příchod zážehového motoru prodejům terénního auta pomohl.
V Česku je situace s Wranglerem ještě komplikovanější než ve zbytku Evropy: "Co se týče dostupnosti modelu Jeep Wrangler na českém trhu, tak v tuto chvíli jsou dostupné už jen skladové vozy u autorizovaných prodejců Jeep. Jedná se o omezenou zásobu posledních několika desítek kusů v motorizaci 2.0 Turbo," uvedla na dotaz redakce Marounková.
Kdo chce spalovací off-road, musí si pospíšit, na ten elektrický si totiž chvíli počká. Recon přijede do Česka nejspíše až v posledním kvartále příštího roku.
Čím se vlastně bude snažit přesvědčit, že je vhodnou alternativou k Wrangleru? Třeba silou, protože na každé nápravě má elektromotor s výkonem 250 kW. Celkem tak bude mít Recon k dispozici 500 kW a 840 Nm točivého momentu, tedy čísla více než dvojnásobná oproti současnému dvoulitrovému čtyřválci. I proto zvládne akceleraci z 0 na 100 km za 3,6 vteřiny.
A v terénu se novinka rozhodně také nenechá zahanbit, ostatně kvality elektrického pohonu v tomto prostředí dokázal už plug-in hybridní Wrangler. Recon ve verzi Moab - jinou automobilka zatím neukázala - má standardně 24centimetrovou světlou výšku. To je na úrovni končícího Wrangleru. Přední nájezdový úhel je 34 stupňů, přechodový úhel má 23,5 stupně a zadní nájezdový úhel je 34,5 stupně. Wrangler má o trochu větší jen přední nájezdový úhel.
Recon Moab má dále vzadu elektrickou uzávěrku diferenciálu, vpředu je pro změnu otevřený diferenciál, a také pomocníka pro pomalou jízdu v terénu, který umožní řidiči starat se výhradně o řízení. Nechybí volič jízdních režimů mimo jiné i pro jízdu ve sněhu, písku nebo po kamenech. Co je oproti Wrangleru velký rozdíl: Recon má samonosnou karoserii, nikoliv rámovou konstrukci.
Jeho základem je platforma STLA Large, kterou zatím žádné auto Stellantisu v Evropě nedostalo. Znamená to mimo jiné 100kWh baterii, ovšem jen 400V architekturu čili pomalejší nabíjení. Jeep pak slibuje dojezd až 400 kilometrů, maximální nabíjecí výkon neuvádí.
Zvenku nechybí typická maska se sedmi lamelami, která může být podsvícená a na niž navazují diodová světla. Podobně jako u Wrangleru budou k dispozici verze s odnímatelnou střechou i demontovatelnými dveřmi. Uvnitř pak je se 14,5 palci největší dotyková obrazovka v historii Jeepu, před řidičem jsou samozřejmě digitální budíky. Možná trochu zklame absence fyzických ovladačů klimatizace, teplota se upravuje výhradně dotykově. Celkem je pak jen vpředu k dispozici 85 litrů odkládacích prostor a až 1867 litrů pro zavazadla po sklopení sedadel.
České ceny zatím známé pochopitelně nejsou, americké ale na tamním trhu vzbudily trochu rozpaky. Startují na 65 tisících dolarech, v přepočtu asi 1,36 milionu korun. Wrangler začíná na severoamerickém trhu zhruba na polovině této částky. V Česku stojí nejlevnější Wrangler podle ceníku 1 699 900 korun.