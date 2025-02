Důvod, proč milovat Jeep Wrangler. Prosby byly vyslyšeny a zas se nabízí i bez kabelu

Wrangler jen tak něco nezabije. Legendární Jeep má tuhý kořínek, a tak ho "neporazí" ani nízký zájem o elektrifikaci mezi pravověrnými fanoušky této značky. Jeep vrátil loni v Evropě do nabídky tradičnější pohon. Diesel to není, ale s přeplňovaným benzinovým čtyřválcem je zkrátka žádanější než jako plug-in hybrid.

Willys byl zrozen byl proto, aby porazil nacisty a je vidět, že ho jen tak něco nezabije. Wrangler, který na něj navázal, prošel různými obdobími a navzdory měnícímu se autoprůmyslu je to pořád auto, které umí nestárnout. Vždyť se pořád najde dost lidí, kteří označením "džíp" nemyslí jen modely americké automobilky, ale celou kategorii aut do terénu.

Popisovat dokolečka jeho působivou historii je zbytečné, kdo má auta aspoň trochu rád, jeho minulost zná. A kdo ne, může si jí přečíst třeba tady nebo především tady. Hranatý off-road je jedno z nejikoničtějších aut v historii čtyř kol. Kouzlo má o to větší, že přežil v podobě věrné originálu do té míry, jakou jí všechna náročná bezpečnostní pravidla dovolují. Kdo miluje auta s charismatem, nemůže nemít Wrangler v lásce.

Moderní doba ale samozřejmě ovlivňuje i jeho nabídku pohonu. Jeep ve snaze snížit flotilové emise u svých aut na evropském trhu nabídnul před třemi lety auto pouze jako plug-in hybrid. Jenže v Evropě se model 4xe moc neosvědčil, zákazníci Jeepu jsou specifická skupina a když si takoví "paličáci" postaví hlavu, nic s nimi nehne.

Dokazují to i čísla na českém trhu. Zatímco v roce 2021 se prodalo 159 aut a o rok později 130 vozů (šlo ještě pořídit skladová auta s konvenčním dvoulitrem), v roce 2023 se podle SDA registrovalo jen 23 wranglerů, tedy šestkrát méně.

A tak automobilka loni vrátila do nabídky benzinový čtyřválec. Prodeje to zvedlo na 85 kusů. Samozřejmě roli hraje i cena, zatímco 4xe začíná dnes na částce rovné dva miliony korun, 2.0 Turbo je přesně o 300 tisíc levnější.

S motorem 2.0 Turbo o výkonu 200 kW a 400 Nm je Wrangler velmi dobré auto, jen osmistupňový automat sice občas příliš brzy přeřadí na vyšší stupeň, čímž se snaží šetřit palivo a zajistit v kabině nižší hluk. V běžném tempu se dá jezdit se spotřebou okolo 12 litrů. Pravidelně nabíjený plug-in hybrid 4xe by na tom byl lépe (podle tabulek 3,3 l vs. 11,4 l), jenže za svůj životní cyklus by nikdy nevykompenzoval zmiňovanou vyšší cenu.

Wrangler by nebyl Wranglerem bez své jasně identifikovatelné masky. Přitom víte o tom, že svislá maska s žebrováním a kulatá světla utopená v přídi jsou designový prvek původně od Fordu? Kdyby tedy nebylo modrého oválu, ani současné jeepy by nevypadaly tak jako dnes. A ruku na srdce, málokteré auto vypadá tak mužně a cool a není u toho svou fingovanou maskulinitou k smíchu. Wrangler si na drsňáka hrát nemusí, drsňákem totiž je.

Stále má karoserii s rámovou konstrukcí, tuhé nápravy a redukci. Pohon všech kol má uzávěru mezinápravového diferenciálu. V Evropě si už ale bohužel mezi třídveřovou a pětidveřovou variantou vybrat nelze, v nabídce je pouze pětidveřový model. Rubicon je ještě ultimativnějším strojem do terénu, testovaný prodloužený model Sahara je jakýmsi kompromisem mezi běžným autem a schopným off-roadem.

S Wranglerem se dá skutečně žít každý den, i když vyznavači moderních SUV by si připadali trochu jako v civilizovanějším traktoru. Záleží na úhlu pohledu. Na nerovnostech se pohupuje, v zatáčkách naklání a občas trochu natřásá, ale vše pak vynahradí sjezdem mimo asfalt. Přesně takové má být univerzální auto. K čemu by majiteli byl superkomfortní podvozek na dálnici, když by jako off-road zklamal?

Díky vynikající světlosti 242 mm, ostatně jedné z nejlepších mezi osobními vozy na trhu, a skvělým nájezdovým úhlům, patří skutečně mezi nejlepší terénní auta, limitem tak zůstanou pouze pneumatiky, které začnou nabalovat mokré bahno. Kdo potřebuje s autem jezdit po polích a ve skalách častěji, zvolí vhodnější obutí.

Aby automobilka udržela Wrangler "up to date", musel dostat také v současnosti vyžadovanou bezpečnostní výbavu. A tak tu najdete systémy jako asistent pro hlídání jízdních pruhů, upozornění na překročení rychlosti a hlídání únavy. Komu je tato pomoc proti srsti, může si vše samozřejmě před jízdou vypnout.

Wrangler v rámci faceliftu dostal větší, 12,3palcovou obrazovku. Multimédia, včetně Apple CarPlay, fungovala bezproblémově. Kdo jezdí v terénu, ocení, kolik informací mu auto poskytne. V kapličce přístrojů má mezi dvěma analogovými budíky digitální displej a i tady si jde zvolit režim zobrazení těch funkcí, které vás zajímají. K tomu má pořád spoustu fyzických ovladačů a tlačítek. Sžijete se s ním za chvíli a bude se vám to líbit.

Jeep Wrangler 2.0 Turbo Sahara Motor: řad. 4válec, 1995 cm3, turbo

Výkon: 200 kW/272 koní v 5250 ot./min.

Toč. moment: 400 Nm při 3000 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 7,6 s

Spotřeba: 11,1 l/100 km

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Objem kufru: 548/1059 litrů

Cena od: 1 699 900 Kč

Interiér Wrangleru má kouzlo. Trefil přesný bod účelové robustnosti a současně i kvality a originality. Každý milý detail s hranatou siluetou auta potěší. Stejně jako nadprůměrná praktičnost. Místa je uvnitř spoustu na všech sedadlech a především v perfektně tvarovaném kufru hranatých tvarů, který je navíc i prakticky vysoký. Jedinou slabinou je tak nastupování. Pokud patříte mezi dříve narozené, do auta se nevyšplháte tak ladně, je vysoké.

Wrangler zkrátka není auto pro každého. Platí na něj přísloví "Můžeš dostat divocha z džungle, ale nedostaneš džungli z divocha". Je zase o poznání civilizovanější než dřív, pohodlnější než kdysi, i tišší, lépe ovladatelný, dá se s ním vyrazit i na delší cestu po dálnici a netrpět u toho.

Nemůžete však od něj chtít, aby to bylo komfortní (rozuměj: změkčilé) SUV oblečené jako kovboj. Právě proto, že pořád zvládne drsné zacházení a jízdu v divočině, je potřeba přijmout ho takový, jaký je. Pro někoho možná moc oldschool, pro jiné jedinečný a svůj.