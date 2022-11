Vidí v naprosté tmě na čtvrt kilometru a umí mrkat. Co byste měli vědět o Volvu EX90

Prakticky každá automobilka při uvedení nového modelu tvrdí, že s ním začíná nová éra, v případě Volva je odhalení modelu EX90 přece jen velmi důležité pro značku samotnou. Sedmimístný elektromobil dostává supermoderní technologie. Má senzory, které umí údajně sedmkrát rychleji než člověk zareagovat při případném riziku nehody. Zde je seznam 11 věcí, které byste o novém Volvu EX90 měli vědět.

1. Od teď každý rok nové Volvo

EX90 je zcela nová vlajková loď švédské automobilky. Stojí nad dosavadním oblíbencem XC90, jde o první od základu vyvinutý plně elektrický model, XC40 Recharge totiž vychází ze spalovací verze. Každý následující rok Volvo představí nové elektrické auto a v roce 2030 chce v Evropě prodávat pouze elektromobily.

2. Plnohodnotné sedmimístné SUV

Měří na délku přes pět metrů a uveze sedm pasažérů, Volvo přitom slibuje, že třetí řada není jen pro děti, ale pohodlně si sednou i lidé se 170 cm výšky. Kufr má 655 litrů v sedmimístném a 310 litrů v pětimístném provedení, pod přední kapotou je takzvaný frunk s volnými 34 litry na nabíjecí kabely.

3. Vidí i v naprosté tmě

Vůbec poprvé má Volvo nad čelním sklem LiDAR, zjednodušeně řečeno skener využívající laserové paprsky odražené od snímaných objektů. "LiDAR dokáže zareagovat sedmkrát rychleji než člověk. Volvo vidí v úplné tmě na 250 metrů před sebe a umí detekovat například prasklou pneumatiku na 120 metrů, jsou to tedy vaše druhé oči, má přehled o tom, co vy sami ještě nejste schopni vidět," říká Martin Mazari, produktový manažer a školitel v českém zastoupení automobilky.

4. Volvo bude (časem) řídit samo

Volvo by mělo časem umět jezdit samo, tedy alespoň částečně. Právě díky technologii LiDAR od firmy Luminar, která se má dostat i do dalších nových modelů Volva, bude možné v budoucnosti aktivovat funkce autonomní jízdy úrovně 3, kdy by řidič přenechal řízení na dálnici přímo autu. O zpracování všech informací ze senzorů a radarů se stará supervýkonný počítač a o vizualizaci technologie využívané v 3D počítačových hrách.

5. Nezapomněl jsi tu dítě?

Uvnitř vozu se instalovaly kamery a senzory, které zpracovávají informace na základě algoritmů a jsou schopny rozpoznat a změřit řidičovu koncentraci. Upozorní ho, pokud je nesoustředěný a umí do něj "šťouchnout", pokud hrozí riziko kolize. Současně také umí varovat a zabránit zamknutí vozu, pokud by z něj chtěl řidič odejít a zapomněl, že má na zadních sedadlech spící dítě či zvířecího mazlíčka. Použít bude možné i funkci, kdy ve voze zůstane klimatizace zapnutá, aby se například ponechaný pes horkem nepřehřál. Takovou funkci ostatně nabízí například Tesla.

6. Mrkající kostičky

Nové Volvo zaujme už vzhledem. S žádným jiným modelem si ho splést nelze, má typické světlomety ve tvaru Thorova kladiva, ty jsou ale nově osazeny LED s 1,3 milionu pixelů a umí při odemknutí nebo zamknutí vozu zamrkat. Při návrhu modelu se především zohledňovala aerodynamika, kola dostala aerodynamické kryty a karoserie zapuštěné kliky.

7. Obří monitor a Google aplikace

V kabině nelze přehlédnout 15palcovou na výšku postavenou obrazovku, která je klíčem k celému multimediálnímu systému auta s integrovanými službami a aplikacemi od Googlu. "Je to počítač na kolech, a jsme pyšní na to, že jsme při vývoji EX90 spolupracovali se všemi velkými technologickými giganty, tedy Googlem, Applem a dalšími," vypočítával při premiéře auta šéf značky Jim Rowan. EX90 je standardně připojené k 5G síti. V ladně tenkých opěrkách jsou zabudované reproduktory, aby Volvo ohromilo posádku i při poslechu hudby.

8. Recyklace jako hlavní téma

Využívá 15 procent recyklované oceli, čtvrtina použitého hliníku je také recyklovaného původu a využití tu našlo také 48 kilogramů recyklovaných plastů. Koberečky jsou vyrobené z vyřazených rybářských sítí. Použité dřevo na palubní desce, které je mimochodem prosvětlené, podle zástupců značky pochází z ekologicky udržitelného zemědělství. Interiér se chlubí nepoužitím pravé zvířecí kůže.

9. Nabídka verzí

Volvo slibuje, že sedmimístné elektrické SUV dokáže ujet na jedno nabití až 600 kilometrů a umí se z 10 procent kapacity nabít na 80 procent za 30 minut. Přesně 111kilowattový akumulátor využívá 400voltovou palubní síť a umí se nabíjet rychlostí až 250 kW. Zmíněný dojezd ale platí pro slabší výkonovou variantu s 300 kW, která ale dorazí do prodeje později, jako první se nabídne výkonnější dvoumotorová varianta s pohonem všech kol s celkovým výkonem 380 kW a 910 Nm. Jde o první Volvo, které nabídne technologii obousměrného nabíjení, kdy je možné nabitý elektromobil využít také jako záložní zdroj energie.

10. Z USA i z Číny

Volvo EX90 se bude vyrábět ve dvou závodech současně, v americkém Charlestonu už od příštího roku a později v čínském závodě Chengdu. Vozy do Evropy se budou dovážet z USA, z Číny pak do celé Asie, Jižní Afriky a také Turecka. Automobilka chce, aby se oba závody už od příštího roku mohly pyšnit titulem "klimaticky neutrální závod". "Jsme už teď připraveni tak, že pro svícení, topení i výrobu samotnou se v továrnách využívá energie z obnovitelných zdrojů," dodává Mazari.

11. Cena a konkurence

Prodej vozu je naplánovaný až na konec příštího roku. České zastoupení Volva zveřejnilo zatím oficiálně neschválené ceny, nejprve bude k dispozici vybavenější varianta Ultra launch edition, kdy slabší 300kW varianta by měla stát 2 669 900 korun a výkonnější Twin Performance bude o 130 tisíc korun dražší. "Už nyní máme na novinku pozitivní ohlasy, ozvalo se už 70 zákazníků, že stojí o předprodej," říká Mazari. Za nejbližší konkurenty sama značka považuje BMW iX, Teslu Model X, čerstvě představené Audi Q8 e-tron a Mercedes-Benz EQS SUV.