Slavíme, nabijte si zadarmo. Tesla zve všechny elektromobilisty k nabíječkám

Elektromobilisté si mohou v úterý 29. srpna nabít své auto u nabíječek sítě Tesla Supercharger zadarmo, a to bez ohledu na to, zda vlastní Teslu, nebo jiné elektroauto.

Majitelé elektrických aut si mohou díky speciální akci nazvané "Elektrické léto" u nabíječek Tesla Supercharger nabít své auto úplně zadarmo, bez ohledu na to, zda vlastní Teslu, nebo auto jakékoli jiné značky.

Tesla chce touto speciální akcí oslavit první kulaté výročí, kdy funguje na evropském trhu. Přesně před deseti lety se v Norsku otevřelo prvních šest nabíječek Tesla.

Nabídka platí dnes, v úterý 29. srpna od osmi hodin ráno do půlnoci s tím, že nabíjení musí být zahájeno nejpozději ve 23:59.

Jednodenní propagační akce se vztahuje na všechny Superchargery v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království.

V Česku je aktuálně v provozu sedm takových míst, a to ve Vestci, v Lovosicích, na D1 u Humpolce, u Kamenného Újezdu, v Plzni, Olomouci a Modřicích.

Tesla připomíná, že její síť Tesla Supercharger se rozšířila už do 36 zemí v Evropě, na Středním východě a v Africe s tím, že v provozu je asi tisícovka nabíjecích hubů s celkem asi 13 tisíci nabíjecími body. Ještě donedávna bylo možné na nabíjecích stanicích nabíjet pouze modely značky Tesla, tedy Model S, 3, X a Y.

Zakladatel automobilky Elon Musk již dříve oznámil, že chce, aby se nabíječky postupně zpřístupnily také jiným elektromobilům. V roce 2021 se tak první Tesla Supercharger v Nizozemsku otevřela také pro jiné výrobce, do konce letošního roku už by téměř tři čtvrtiny nabíječek Tesla v Evropě mohly doplňovat elektřinu do jakéhokoli elektromobilu.