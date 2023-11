S Mercedesem třídy E do Chorvatska. Za kolik jezdí plug-in hybrid ve skutečnosti?

Šestá generace "éčka" je historicky posledním Mercedesem se spalovacím motorem. Testovaná plug-in hybridní verze s rychlým dobíjením je ale z velké části elektromobilem už dnes. Jak si poradí s dlouhou cestou bez doplňování elektřiny ze zásuvky?

Pod kapotou nové třídy E je stále ještě rušno, ozývají se odsud tradiční diesely i benzinové čtyřválce. Nic podstatného se nezměnilo ani s označením motorizací, ve kterém někdy automobilky dokážou vytvořit pořádný zmatek.

Přesto se nepochybně najdou i zákazníci, kteří si vlastnosti elektromobilu chtějí vyzkoušet takříkajíc nanečisto. Pro takové je nachystána plug-in hybridní verze, která sice stále počítá se spalovacím motorem jako hlavní pohonnou jednotkou, sekundující elektrický pohon však přichází ke slovu o poznání častěji než dříve.

Hlavní zásluhu na tom má kapacitnější lithiová baterie, která pojme 19,5 kWh energie. Teoreticky by to mělo vystačit na 109 kilometrů čistě elektrické jízdy, v praxi je to přibližně o dvacet méně. A pak je tu také výrazně rychlejší dobíjení - stejnosměrným proudem to nyní jde výkonem 55 kW.

Plug-in hybridní Mercedes E je tedy více než kdy dříve elektromobilem, velkou část denní porce kilometrů může jen tiše probzučet. Kdo neplánuje delší trasy bez dobíjení, může se spolehnout i na normovanou spotřebu benzinu, která je podle výrobce menší než 1 litr na 100 kilometrů.

Takto optimistická čísla jsou ovšem k ničemu, když se "éčko" používá na to, v čem je jeho největší síla. Tedy na dlouhé kontinentální jízdy, při kterých není čas ani chuť na dobíjecí přestávky a kdy hlavní prioritou je čas.

Při pohledu na aerodynamickou karoserii nastupující generace třídy E lze předpokládat, že ani za takových okolností nemusí být spotřeba vysoká, odpor vzduchu Cx = 0,23 je na pětimístný sedan vzácně nízký. S dobitou baterií a plnou padesátilitrovou benzinovou nádrží to hodláme vyzkoušet. Když vyrážíme na cestu z Prahy do chorvatské Rijeky, počítač hlásí dojezd 990 kilometrů.

Vzhledem k předpovědi počasí se vyhýbáme přímé cestě na jih, kde stojí v cestě Alpy. Zajížďka přes Vídeň je zhruba o 100 kilometrů delší, ale silnice nestoupá do vysokých nadmořských výšek a časově tato trasa vychází velmi podobně. Kilometrová spotřeba v rovnější krajině také nepochybně dopadne lépe.

Na začátku cesty ručně navolíme režim Hybrid, auto se totiž po startu vždy automaticky přepne do čistě elektrického módu. Teoreticky by se tak měl na pohonu z části podílet i zážehový motor, v praxi je ale jeho zapojení do akce překvapivě sporadické. Teprve když se po sto kilometrech vyprázdní trakční baterie, přichází konečně pořádně ke slovu.

Ve chvíli, kdy se tak stane, řidič prožije lehké zklamání. Až dosud totiž cesta probíhala ve velkém stylu - příplatkový vzduchový podvozek si umí excelentně poradit s 20" nízkoprofilovými pneumatikami, tichý interiér a prvotřídní sedadla dokážou navodit atmosféru světa bez starostí. K tomu auto každou chvíli nabízí relaxační programy - ten s názvem Vitalita zbarví ambientní osvětlení do ruda, z reproduktorů zní hudba s hlubokými basy a přední sedadla se začnou různě pohybovat, takže na spánek za volantem nemůže být ani pomyšlení.

A najednou do této oázy klidu s vycizelovanou moderní technikou vstoupí čtyřválec. Jistě, dělá jen svou práci a vůbec ne špatně, ale přetvařovat se neumí. Zní zkrátka jako motor se čtyřmi válci, jaký by v autě za 2,7 milionu ještě před pár lety nikdo nečekal.

To ale vůbec neznamená, že by Mercedes svůj poslední model polykající fosilní palivo odbyl. Tradiční zákazníci v něm znovu najdou očekávané kvality, od výborných sedadel až po nedostižně komfortní odladění podvozku, ze kterého musí konkurenci jít hlava kolem. A ti noví zase objeví dokonale fungující infotainment s intuitivním ovládáním, takže si možná ani nevšimnou, že tu chybí fyzické tlačítko na rychlé ztlumení audia.

Mercedes-Benz E 400 e 4Matic Motor: zážehový 4válec 1999 cm3 + synchronní elektromotor

Systémový výkon: 280 kW / 381 k

Systémový točivý moment: 650 Nm

Baterie: Li-Ion, 19,5 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,3 s

Kombinovaná spotřeba: 0,6 až 0,9 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 370 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2190 kg / 595 kg

Cena: od 2 029 170 Kč

A jakou měl na dlouhé trase hybridní Mercedes spotřebu? Palubní systém to nakonec spočítal na 5,6 litru benzinu a 2,1 kWh elektřiny na 100 kilometrů. Na auto s 381 koňmi je to pozoruhodný výkon, za který ovšem uživatel platí některými kompromisy.

Tím nejviditelnějším je zavazadlový prostor, který se u této verze smrskl na pouhých 370 litrů. Pod podlahou v něm nezbývá žádné místo, takže kabel na dobíjení a povinná výbava ukrajují další litry. Auto s větší trakční baterií navíc není z nejlehčích. Pohotovostní hmotnost 2,2 tuny sice maskuje mistrně, úzké serpentiny ho ale nikdy bavit nezačnou.

Jenže v tom, co zákazníci od plug-in hybridu očekávají především, je nový Mercedes E velmi dobrý. Kdo tedy chce auto fungující na kratších trasách jako elektromobil a na dlouhých cestách jako nápadně úsporné benzinové auto, je na správné adrese.