Sir Alec by se divil. Mini Cooper se vrací ke kořenům, Countryman už není mini

Mini se vrací ke kořenům. Britská automobilka odhalila podobu dvou ze tří pilířů svého nového portfolia, a zatímco Countryman výrazně zmohutněl, vyrostl a je z něj plnohodnotné kompaktní SUV, Cooper naopak dostal kratší karoserii a snad ještě důslednější retro design. Redakce Aktuálně.cz si obě auta, která veřejnost uvidí poprvé na autosalonu v Mnichově, mohla prohlédnout v předstihu.

Když uvidíte nový Countryman na ulici, možná jeho velikost přehlédnete. Ostatně už stávající model s délkou 4,3 metru rozhodně neodpovídá původnímu konceptu Sira Aleca Issigonise o malém, lehkém a obratném autě. Přitom až ve srovnání s novou generací třídveřového Cooperu naplno vynikne, jak moc vlastně třetí generace SUV ještě povyrostla.

S dalšími třinácti centimetry navíc, délkou přesahující 4,4 metru a rozvorem dlouhým skoro 2,7 metru už je to jedno z největších kompaktních SUV. "Je větší, aby splnil požadavky na první auto v rodině," vysvětluje razantní růst šéf produktového managementu Mini Christopher Wehner.

To třídveřový Cooper naopak něco málo ze své délky ztratil, zase je ale o kousek širší (mohou za to rozšířené nápravy) a vyšší. Má také delší rozvor náprav. I tak ale působí kompaktněji než doposud, především ve srovnání s Countrymanem.

Označení Cooper už přitom nebude přítomno jen u některých variant jako doposud, je to legitimní jméno celé modelové řady. Souvisí s tím, jak Britové v budoucnu přeskupí portfolio. To se bude skládat z Cooperu s tří- a pětidveřovou karoserií, respektive jako kabrioletu, nového SUV Aceman a již zmíněného kompaktního Countrymanu.

Na kombi Clubman tak Mini po dvou generacích zanevřelo. "Ne všude byl Clubman prodejně úspěšný, na některých trzích se této karoserii úplně nedaří," vysvětluje Wehner. Například v Evropě podle něj o auto zájem byl, ale v Americe je větší šance uspět s SUV. Proto Clubmana nahradí právě Aceman.

Ten bude mít výhradně elektrický pohon a stejnou platformu jako třídveřový elektrický Cooper. Pětidveřová verze nejmenšího modelu bude nadále k dispozici jen se spalovacími motory, Aceman tak lze brát i jako jeho alternativu. To třídveřový Cooper dostane jak benzinový, tak i elektrický pohon.

Podle typu pohonu se také liší platforma, elektrický Cooper a Aceman budou mít základ vyvinutý ve spolupráci s čínskou automobilkou Great Wall. Ta je partnerem BMW a ve společném závodě v Číně se také elektromobily budou vyrábět. Benzinový Cooper, a to jak hatchback, tak kabriolet, bude mít upravený stávající technický základ a vyjíždět bude z továrny v Oxfordu.

Technické detaily zatím Mini uvolnilo jen pro elektromobil. Základní verze Cooper E bude mít 135 kilowattů, silnější Cooper SE dostane 160 kilowattů a na 100 km/h tak z klidu zrychlí za 6,7 vteřiny. Baterie se oproti stávajícímu modelu trochu zvětší - 40,7kWh akumulátor základního modelu znamená dojezd 305 kilometrů, 54,2kWh akumulátor verze SE pak 402 kilometrů. Maximální dobíjecí výkon bude 75, respektive 95 kilowattů u modelu s větší baterkou.

A Countryman? Ten se bude dělat v Lipsku a má základ BMW X1, respektive elektrické iX1. Bude to také jediné Mini, které přežije i s naftovým motorem, jakkoliv jeho detaily zatím značka nezveřejnila.

Elektrický Countryman ale bude, podobně jako Cooper, k dispozici ve verzích E a SE. První jmenovaná nabídne 150 kilowattů a dojezd 462 kilometrů, ta druhá dokonce 230 kilowattů, dojezd 433 kilometrů a především se dvěma elektromotory i pohon všech kol. To jí také dovolí zrychlovat z 0 na 100 km/h za 5,6 vteřiny. Obě verze pak bude možné dobíjet výkonem až 130 kilowattů. Kromě turbodieselu a elektřiny budou k dispozici nadále i benzinové motorizace, a to včetně pohonu všech kol.

Jednou z hlavních výhod Mini, alespoň tedy představeného třídveřového Cooperu, je stále design. Koncepce s kulatými světly a velkou maskou vpředu zůstává nedotčená, designéři v čele s Thomasem Sychou však auto mírně uhladili. Změnou prošla zadní světla, která mají nadále optiku britské vlajky, zároveň však svým tvarem připomínají dva trojúhelníky.

Inspirace původním Mini z roku 1959 je patrná především v interiéru. Jako kdysi tvoří jeho dominantu jeden kulatý centrální displej z organických diod s úhlopříčkou 9,5 palce, který zároveň slouží i jako přístrojový panel. Klasickou kapličku s budíky novinka nemá. Zato ale může jako pozadí centrálního displeje klidně sloužit nějaká vlastní fotka nebo třeba ciferník vizuálně odkazující na původní Mini. Charakteristický je také úbytek tlačítek - zůstalo jich jen pět - a celkový minimalismus.

Jakmile přijde Cooper na trh, bude to také první auto BMW, které bude využívat novou softwarovou architekturu palubního systému. Co to znamená v praxi? Třeba to, že Mini bude umět komunikovat i v češtině. Stávajícím modelům celé skupiny BMW musíte hlasové povely zadávat anglicky. Novinkou je dále také digitální osobní asistent, zlepšit se má i úroveň dotykového ovládání.

Vtipným detailem je spodní látkové rameno volantu, motor se pak nadále startuje klíčkem umístěným ve spodní části středového panelu. Countryman má prakticky stejnou kabinu jako Cooper, doplněnou o několik odkládacích prostor vyplývajících z větší velikosti vozu a volitelně též průhledový displej. Co na první pohled cestující asi neudeří, ovšem je pro novinky Mini typické, to je absence chromovaných prvků a přírodní kůže. Naopak látkou potažená palubní deska, čalounění sedadel nebo i zvolené barvy mají navodit příjemnější "domáckou" atmosféru.

Mini Cooper by se na českém trhu měl objevit ještě před koncem roku, Countryman přijede buď na konci aktuálního, nebo začátku příštího roku.