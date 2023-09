Nejlevnější elektromobil z Česka: Hyundai Kona vyrostlo, zdražilo jen nepatrně

Před třemi lety to byl první elektromobil, který se začal sériově vyrábět v Česku. Teď Hyundai spouští prodej druhé generace elektrické Kony. Ta vyrostla v klasické kompaktní SUV, má také větší baterii a tím pádem i delší dojezd. Na ceně se to podepsalo jen mírně, stále totiž startuje těsně pod hranicí 900 tisíc korun.

Je to nejlevnější elektromobil vyráběný v Česku a Hyundai Kona Electric patří i ve druhé generaci mezi vůbec nejdostupnější auta do zásuvky na trhu vůbec. A to navzdory mezigeneračnímu zdražení, v základní verzi o 50 tisíc korun. Nově tak i díky akční prémii 90 tisíc startuje na 899 990 korunách. To je na úrovni třeba Citroënu ë-C4 nebo Peugeotu e-2008, ale také o sto tisíc méně než u základního Volkswagenu ID.3.

V porovnání s minulou generací je nová Kona Electric lepší prakticky ve všem. Zaprvé je větší: na délku o 15 centimetrů, mezi nápravami přidala šest centimetrů. Podepsalo se to i na kufru s objemem 466 litrů, další 27 litrů má auto v takzvaném frunku - tedy kufru vpředu.

Z malého SUV se stal klasický kompakt, čímž Hyundai auto více odlišilo od svého nejmenšího modelu Bayon. Zároveň se mezigeneračně také zlepšila použitá technika.

Výkon na jednu stranu stoupl jen nepatrně, ze 100 na 114 kilowattů, respektive ze 150 na 160 kilowattů u silnější verze. Hyundai ale opět nabídne dvě verze lithiového akumulátoru, a především u základního modelu stoupla využitelná kapacita docela výrazně z 39,2 na 48,4 kWh.

To s sebou samozřejmě přináší delší dojezd a z 305 kilometrů se u verze Eco stalo nově až 377 kilometrů. Je to hodnota srovnatelná s konkurencí, již zmíněný Citroën ë-C4 s využitelnou kapacitou 48,1 kWh ujede 418 kilometrů (nabízí se i levnější verze s nižší kapacitou a dojezdem 357 kilometrů) a také Peugeot e-2008 se stejnou baterkou má udávaných 406 kilometrů. Porovnali jsme ceny a parametry základních verzí vybraných elektroaut s novou Konou:

U modelu Power s vyšším výkonem kapacita akumulátoru stoupla jen nepatrně z 64 na 65,4 kWh. Přesto se povedlo posunout udávaný dojezd z 484 na 514 kilometrů. Cenově začíná Kona Power na 1 039 990 korunách, to znamená dokonce o deset tisíc korun nižší cenu než u končící generace. Znovu je ale potřeba připomenout 90tisícový bonus, který Hyundai slibuje.

Každopádně je Kona Electric s větší baterkou levnější než konkurence. Kia Niro EV s podobnou technikou, baterií o kapacitě 64,8 kWh a dojezdem 460 kilometrů začíná na 1 169 980 korunách. Volkswagen ID.3 s větším akumulátorem o kapacitě 77 kWh a dojezdem 556 kilometrů pořídíte nejméně za 1 139 900 korun a třeba Renault Megane E-Tech s dojezdem 450 kilometrů začíná na 1 205 000 korunách.

Ceník - Hyundai Kona Electric

Smart Czech Edition Style Eco - 114 kW / 48,4 kWh 899 990 Kč 979 990 Kč 1 099 990 Kč Power - 160 kW / 65,4 kWh 1 039 990 Kč 1 119 990 Kč 1 239 990 Kč

Obě varianty akumulátoru se nabízejí ve třech výbavách Style, Smart a specificky pro český trh určeném prostředním stupni Czech Edition. Základní Kona Electric vozí mimo jiné 12,3palcovou navigaci i stejně velké digitální budíky, dvouzónovou automatickou klimatizaci, parkovací senzory vpředu i vzadu, sadu asistenčních systémů nebo 17palcová litá kola.

Provedení Czech Edition znamená oproti základnímu modelu příplatek 80 tisíc korun, taková Kona už má ale mimo jiné tepelné čerpadlo, funkci V2L s možností napájet externí elektrospotřebiče výkonem až 3,6 kilowattu nebo odemykání a startování auta pomocí chytrého mobilu či hodinek. Více o výbavě si můžete přečíst v samostatném boxu.

Výbava Hyundai Kona Electric Základní stupeň Smart obsahuje nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, asistent pro jízdu po dálnici, adaptivní tempomat, automatickou dvouzónovou klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, 12,3palcové digitální budíky, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, automatické stěrače, diodová přední světla nebo 17palcová litá kola. Verze Czech Edition přidává sledování mrtvého úhlu, upozornění na projíždějící auta při couvání, vyhřívaná přední sedadla a volant, odemykání a startování pomocí digitálního klíče v chytrém telefonu či hodinkách, elektrické víko kufru, bezdrátovou nabíječku telefonů, diodovou lištu vpředu, tepelné čerpadlo nebo funkci V2L s vnitřní zásuvkou. Nejvyšší výbava Style má navíc elektricky stavitelná přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla, polokožené čalounění nebo vnější zásuvku funkce V2L. Kromě toho má jako jediná přístup k volitelnému paketu Premium za 70 tisíc korun, obsahující mimo jiné průhledový displej, dálkové ovládání parkovacího asistentu, panoramatický kamerový systém, kamerové hlídání mrtvých úhlů, boční parkovací senzory, ventilovaná přední sedadla, audio Bose nebo 19palcová litá kola.

Dodejme, že nová Kona Electric už se v Nošovicích vyrábí. Hyundai dále udává, že menší baterku je možné stejnosměrným proudem napájet výkonem maximálně 74 kilowattů a větší baterku pak výkonem 102 kilowattů. Z deseti na osmdesát procent kapacity je tak možné dostat se za asi 41 minut.