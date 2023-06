Už to není malé auto. Nový Hyundai Kona výrazně zdražil, je ale větší než kdy dřív

Už to není malé SUV, jako UFO ale vypadá pořád. Druhá generace Hyundai Kona znatelně vyrostla do všech směrů, odstřihla se tak od modelu Bayon a nově plní spíše roli jakéhosi "baby Tucsonu". S velikostí samozřejmě stoupla i cena. Kde se odcházející generace dostala pod půl milionu, ta nová ho znatelně překračuje.

Nová auta zdražují - mají lepší technologie, více výbavy a započítat je potřeba i dražší vstupy nejen v podobě energií. Hyundai Kona si mezigeneračně "polepšil" o 120 tisíc korun. Zatímco končící provedení stálo bez desetikoruny 440 tisíc korun, to nové přijde bez desetikoruny na 560 tisíc korun. Je to znatelný skok, který ale automobilka ospravedlní především výrazně většími rozměry.

Jak jsme naznačili v úvodu, z malého SUV se stal jakýsi "baby Tucson". Kona se prodloužila o 145 milimetrů na 4350 milimetrů. Důležitější je ale rozvor náprav, tento údaj je nově o 60 milimetrů delší. Celkových 2660 milimetrů tak pokoří i kompaktní Hyundai i30. SUV je též širší, vyšší a nabízí více místa pro zavazadla: 466 litrů je v základu o nezanedbatelných 92 litrů více, 1300 litrů po sklopení dělených opěradel dokonce o 144 litrů více.

Tady šlo více peněz jednoznačně do více místa v interiéru. Prostor pod kapotou se totiž příliš nezměnil. Na naftové motory zapomeňte, Hyundai je opustilo už dávno. Jinak ale nabídka obsahuje benzinové tří- i čtyřválce a rovněž klasický hybrid. Od srpna vše doplní opět čistě elektrická Kona, která bude vyjíždět z nošovické továrny a nabídne dojezd až kolem 490 kilometrů. Opět budou k dispozici dvě velikosti baterie.

Základ přeplňovaný litrový tříválec o výkonu 88 kilowattů, výše je přeplňovaná čtyřválcová šestnáctistovka s výkonem 145 kilowattů. Oba motory se dělají s manuálním šestikvaltem nebo sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, šestnáctistovka se volitelně nabízí opět jako čtyřkolka. Úspornou alternativu představuje 104kilowattová hybridní šestnáctistovka se šestistupňovým dvouspojkovým automatem a průměrnou spotřebou 4,8 l/100 km.

Co se od minulé generace také nezměnilo, to je atypický vnější design. Kona dále sází na výrazné tvary, které se nebudou líbit každému, rozhodně ale zaujmou. Podobně jako u MPV Staria je vpředu světelná lišta, vyhrazená však zůstane jen nejvyšší výbavě, respektive sportovní verzi N Line. To vzadu je lišta standardem, podobně jako diodová světla na obou koncích vozu.

Palubní deska čerpá ze stylu elektrických modelů Ioniq 5 a 6. Navigace s 12,3palcovou dotykovou obrazovkou je standardem, s jejím displejem vizuálně propojená 12,3palcová obrazovka budíků se přidává od druhého výbavového stupně. Zajímavou funkcí je možnost odemykání, zamykání a startování nejen pomocí klíče, ale i aplikace v chytrém telefonu nebo hodinkách. U nejvyšší výbavy je tato funkce standardem, u prostřední součást příplatkového paketu.

Něco z výbavy už jsme nastínili, celkem pak bude mít Kona v nabídce tři odlišné linie. Základní Comfort stojí nejméně již zmíněných 559 990 korun a v základu kromě navigace nebo manuální klimatizace má i nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů, pomocníka pro jízdu v pruhu, automatické stěrače, přední i zadní parkovací senzory nebo couvací kameru.

Akční nabídka na akční nabídku Všechny dostupné verze jsou od začátku zvýhodněné bonusem 50 tisíc korun, k tomu dovozce nabízí další benefity v podobě zimních pneumatik zdarma, zvýhodněného financování nebo slevové tankovací karty na pět let. Pro základní Konu Comfort 1.0 T-GDI za 559 990 korun ale nabízí ještě jednu nabídku. Zákazník totiž místo benefitů, konkrétně zvýhodněného financování a pneumatik zdarma, může dostat dodatečnou slevu 20 tisíc korun - pokud auto koupí za hotové, je tak cena 539 990 korun. Stejných 20 tisíc je možné ušetřit ještě u Kony Comfort se stejným motorem a automatem, která pak stojí 614 990 korun. Pro další verze se podobná pobídka nenabízí.

Prostřední stupeň Smart je s nejslabším motorem o 50 tisíc korun dražší, přináší ale vyhřívaná přední sedadla a kožený volant, 12,3palcové digitální budíky, automatickou klimatizaci, litá kola pro všechny motory a u verzí s automatem též adaptivní tempomat s funkcí úplného zastavení a rozjezdu nebo pomocníka pro jízdu po dálnici. Poprvé je v tomto stupni dostupný pohon všech kol, nejlevněji za 729 990 korun. Vrcholná verze Style znamená příplatek dalších 60 tisíc korun, takže se bavíme o autě za nejméně 669 990 korun.

Ceník - Hyundai Kona

Comfort Smart Style N Line N Line Style 1.0 T-GDI / 88 kW 559 990 Kč 609 990 Kč 669 990 Kč 639 990 Kč 699 990 Kč 1.0 T-GDI / 88 kW DCT 634 990 Kč 659 990 Kč 719 990 Kč 689 990 Kč 749 990 Kč 1.6 T-GDI / 145 kW ---------- 649 990 Kč 709 990 Kč 679 990 Kč 739 990 Kč 1.6 T-GDI / 145 kW DCT ---------- 689 990 Kč 749 990 Kč 719 990 Kč 779 990 Kč 1.6 T-GDI / 145 kW DCT 4×4 ---------- 729 990 Kč 789 990 Kč 759 990 Kč 819 990 Kč 1.6 GDI Hybrid / 104 kW 759 990 Kč 799 990 Kč 859 990 Kč 829 990 Kč 889 990 Kč

Je to ale také auto, které má sledování mrtvého úhlu, sledování dopravy za autem při couvání, elektricky nastavitelná přední sedadla a vyhřívané zadní sedačky, elektrické víko kufru nebo polokožené čalounění. Na sportovní notu pak hraje Kona N Line, která vychází z verzí Smart a Style, oproti nimž je o 30 tisíc korun dražší a přináší navíc především sadu sportovních doplňků karoserie i interiéru.

Komu vlastně Kona konkuruje? Například Škodě Karoq, která s přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 81 kilowattů startuje na 665 900 korunách. Kia XCeed se stejným 88kilowattovým tříválcem jako Kona začíná na 504 980 korunách, zatímco taková Mazda CX-30 stojí od 622 200 korun.

Zajímavé je také srovnání s Tucsonem. Další kompaktní SUV Hyundai je o něco větší, má třeba o 20 milimetrů delší rozvor náprav a kufr se základním objemem 577 litrů, také ale začíná jen o 20 tisíc korun výše. Pod kapotou je přitom silnější motor, výbava je ale o něco chudší, navíc se momentálně dá SUV koupit jen ze skladových zásob, protože se čeká na příchod modernizované verze. A ta bude nejspíše od Kony cenově uskočená o něco více. Srovnání nové Kony s vybranou konkurencí najdete i v tabulce níže.

Komu nová Kona také konkuruje?