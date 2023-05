Největší, nejzelenější, nejpraktičtější. Prozkoumali jsme vrchol nabídky Kia, SUV EV9

Bude to největší Kia v evropské nabídce. Elektrické SUV EV9 délkou přesahuje pět metrů a nabídne místo pro šest nebo sedm cestujících. Je hranaté, přitom ale tvůrci upozorňují na velmi dobrou aerodynamiku. Na trh se dostane před koncem roku, redakce Aktuálně.cz se s autem ale mohla seznámit už teď.

Studio s dokonale bílými stěnami a uprostřed stojí matně modrá Kia EV9. První dojem? Je to velké. Velké a hranaté, na evropské poměry skoro až nepatřičné auto, které by se mělo prohánět spíše někde po amerických silnicích. Přesto se ale nelze ubránit dojmu, že na fotkách působilo pětimetrové elektrické SUV ještě o něco mohutněji. Podle postřehů ostatních novinářů máme ale tento pocit jako jediní.

"Snažili jsme se navrhnout prostorné rodinné auto. A je pro mě osvěžující, že se vůbec nesnaží hrát na nějakou sportovní notu," říká šéf evropského designového oddělení korejské automobilky Gregory Guillaume. Připouští, že na první dobrou tvary možná působí trochu více americky, ale nakonec je to v evropském SUV rybníčku alespoň nějaké oživení. Sportovně-užitková vozidla se s jejich výrazným rozmachem stala designově možná až trochu generická, EV9 se tomuto trendu alespoň trochu vymyká.

Při představování jednotlivých prvků designu Guillaume vypichuje především tři: přední část bez typické masky, rovnou boční linii kolem oken, která auto opticky odlehčuje, a jednoduchou zadní část s dominantními světlomety ve tvaru hvězdné mapy. To je prvek, který v různých variacích dostanou i další nové modely značky. Kola mají až 21 palců a hodně pozornosti si vysloužila rovněž digitální zpětná zrcátka. Ta nebudou součástí základní výbavy, v Česku se objeví až nějakou dobu po startu prodeje.

Interiér svou velikostí odpovídá vnějším rozměrům a 3,1 metru dlouhému rozvoru náprav. Místa v prostřední řadě sedadel je skutečně královsky, pomáhají tomu i posuvná sedadla. Je přitom jedno, jestli má auto uprostřed lavici pro tři nebo dvě samostatná místa. Ve druhém případě je výhodou, že křesla jsou nejen posuvná, ale i otočná. Vzadu je tak možné vytvořit skoro konferenční salonek.

Třetí řada sedadel už je na tom co do prostoru trochu hůře. Nastupuje se na ni prakticky bezproblémově, dveře jsou dostatečně široké, cestující navíc mají k dispozici každý vlastní výdechy ventilace, držák nápojů a USB nabíjení. Jen prostoru před koleny, pokud uprostřed sedí další dospělý, nemá dospělá osoba s výškou kolem 180 centimetrů úplně nazbyt.

I se třemi řadami sedadel má auto zavazadlový prostor, který postupným sklápěním třetí i druhé řady sedadel do roviny výrazně roste a ve dvoumístném uspořádání je z EV9 prakticky regulérní dodávka. Místo navíc neubírají dobíjecí kabely, které lze pohodlně složit do menší přihrádky pod kapotou. Takzvaný frunk má verze s pohonem zadních i všech kol, u zadokolky je ale prostor hlubší, a tím pádem i objemnější (90 vs. 52 litrů).

Kvůli americkým předpisům má i kufr vpředu nouzové otevírání zevnitř, třebaže dospělý člověk by se do něj ani náhodou nevěšel. Tříleté dítě ale prý ano, takže tam tlačítko na nouzové vyproštění být musí.

Pozice za volantem se hledá poměrně snadno, za zvláštní zmínku pak stojí velmi pohodlné opěrky hlav předních sedadel. Ovládání kombinuje dotykovou obrazovku s fyzickými tlačítky. Pod hlavním displejem je lišta s možností rychlého přechodu do nejoblíbenějších položek menu multimediálního systému. Příjemné je, že tlačítka mají haptickou odezvu, musíte je zmáčknout, aby došlo k vyvolání dané funkce. Materiály palubní desky působí kvalitně a na dotek příjemně, celkovému pocitu pomáhá i ambientní podsvícení.

Technicky se od březnové premiéry nic nezměnilo. Auto má baterii s kapacitou 99,8 kWh a na výběr mezi pohonem jedné nebo obou náprav: rozdíl je tedy v počtu elektromotorů. Zadokolka má 150 kilowattů a ujede 541 kilometrů, čtyřkolka s výkonem 283 kilowattů má dojezd 497 kilometrů. Použitím platformy E-GMP pak EV9 zvládá podobně jako Kia EV6 rychlodobíjení výkonem až 350 kilowattů: 239 kilometrů je tak k dispozici za čtvrt hodiny.

Podporuje zároveň funkce V2L - tedy nabíjení spotřebičů - a V2G - tedy posílání energie zpátky do sítě. Druhá zmíněná funkce ale nebude dostupná všude, minimálně ne hned od počátku, protože v mnohých zemích je potřeba vyřešit i vše s lokálními poskytovateli elektrické energie. Je to tedy mnohdy běh na dlouhou trať.

Na českém trhu se auto objeví do konce letošního roku. Ceny zatím Kia prozrazovat nechce, základ by ale měl stát více než sportovní EV6 GT s cenou od 1 780 980 korun. Jistě tedy z EV9 bude nejdražší model značky, který bude dostupný ve standardní a sportovně laděné verzi GT-Line.