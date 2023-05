Snížíme vám podporu, nejste ekologičtí. Francie vyráží do boje s čínskými elektroauty

Do Evropy se v posledních několika letech vydala řada čínských automobilek primárně s elektrickými modely. Ty umí nabídnout výrazně levněji než evropská konkurence a s ekologickým bonusem, poskytovaným mnoha evropskými státy, se tato výhoda ještě zvýraznila. Frontální čínský útok ale nezůstává bez odezvy a mezi prvními, kdo chce jejich raketovému růstu trochu přistřihnout křídla, je Francie.

MG4 je jedním z čínských elektromobilů, kterého by se změna pravidel mohla dotknout. | Foto: MG Motor

"Umění střelit se do vlastní nohy. S podporou na nákup elektromobilu Francie masivně dotuje… auta vyráběná v Číně," píše hned v úvodu textu francouzský magazín L’Express. Vychází přitom ze slov tamního ministra financí Bruna Le Maireho (za stranu Obnova), podle něhož až 40 procent státní podpory na nákup elektroauta putovalo od letošního ledna asijským automobilkám. Ročně přitom dotace představují objem 1,2 miliardy eur.

"Nemáme v plánu podporovat výstavbu továren v Asii z veřejných zdrojů," citují ministra francouzská média. Systém poměrně štědrých dotací tak projde nejspíše už k příštímu roku výraznou revizí. Letos mají na bonus nárok všechna elektrická auta s cenou pod 47 tisíc eur (asi 1,11 milionu korun). Maximální výše podpory při nákupu fyzickou osobou je pět tisíc eur, nejvýše však 27 procent ceny vozu.

Podle aktuálního návrhu by nově dotace neměla být navázaná jen na nulové emise z výfuku, ale celkovou emisní stopu auta od jeho výroby až po sešrotování. Posuzovat by se měla uhlíková stopa výroby samotné, výroby jednotlivých komponentů a množství použitých recyklovaných a ekologických materiálů. Uhlíkovou stopu konkrétního vozidla má pak vypočítávat státní agentura pro ekologickou transformaci Ademe, která by měla i přesněji specifikovat podobu nových pravidel.

Nejde tedy primárně o novelu namířenou jen proti čínským elektromobilům (jakkoliv jak návrh, tak sám ministr právě ty zmiňuje nejčastěji jako problematické), zároveň by se to ale právě modelů dovážených z Číny mělo dotknout nejvíce. Magazín L’Argus mimo jiné ale připomíná, že jeden z nejpopulárnějších elektromobilů ve Francii - levná Dacia Spring, která po započtení bonusu startuje v přepočtu na asi 375 tisících korunách - se dováží z Číny. To samé platí třeba i pro Teslu Model 3.

"Dovolte mi připomenout, že auta vyráběná na našem kontinentu mají v průměru o 45 procent nižší emisní stopu méně než auta vyráběná mimo Evropu," řekl Le Maire. V návrhu nové podoby ekologického bonusu je pak explicitně zmíněno, že čínská auta mají tyto emise o 45 procent vyšší.

Francie zároveň doufá, že by úpravou pravidel pro získání dotace mohla pomoci v Evropě vyráběným elektromobilům. Jak však francouzská média také upozorňují, automaticky to neznamená, že by najednou zájemce o takové MG4 byl vyloučený z možností ekologický bonus získat, vláda tím chce ale zatlačit na výrobce, aby se více zabývali ekologií výroby napříč celým životním cyklem auta.

Podle návrhu by vyloučení aut s nulovými emisemi z výfuku, ale vysokými při výrobě, z možnosti získat bonus snížilo uhlíkovou stopu Francie mezi lety 2024 a 2027 o 800 tisíc tun skleníkových plynů ročně. Konkrétní podobu úprav ekologického bonusu má francouzská vláda představit ještě letos tak, aby vstoupil v účinnost začátkem roku 2024. Kromě změn ve výpočtu počítají politici i se zvýšením podpory takzvaných čtyřkolek, kam spadá mimo jiné i Citroën Ami nebo Opel Rocks-e. I u nich ale bude zkoumat celkovou uhlíkovou stopu.

Některá francouzská města už v březnu začala zkoumat možnost vyšší daňové zátěže aut typu SUV, která podle politiků vypouštějí více škodlivých emisí. Většinou na ně mířila skrze dražší parkování. Ovšem nejen na změnu bonusu, ale i takzvaného malusu - tedy vyššího zdanění - francouzský návrh myslí. Aktuálně je totiž možné na dodatečných daních z hmotnosti a emisí zaplatit maximálně polovinu ceny auta nebo 50 tisíc eur. To by se ale mělo také změnit včetně hmotnostního omezení, které je nyní nastaveno na 1,8 tuny.

Těžší auta jsou vystavená penalizaci, lehčí nikoliv. Třeba zástupce pařížské starostky pro dopravu a mobilitu David Belliard (za Zelené) v březnu mluvil o tom, že by se hmotnostní limit měl počítat už od 1,4 tuny. Spadala by tam tak i auta jako Škoda Karoq, Kodiaq nebo Octavia. Konkrétní podobu návrhu ale zatím francouzští představitelé nespecifikovali.

Úprava ekologické dotace je součástí širšího balíčku změn, kterými chce vláda udělat Francouze prvním evropským nízkouhlíkovým národem.