Ford se chystá na příchod elektromobilů a snižuje náklady. Propustit chce 3800 lidí

Oprava stropní desky na Florenci zastaví v Praze o víkendu metro na lince C v úseku mezi stanicemi Vltavská a Hlavní nádraží. Metro nepojede od soboty 18. do neděle 19. února a cestující budou muset využít náhradní tramvajovou dopravu XC a zvláštní linku číslo 36. ČTK to dnes sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Opravu desky zahájil podnik loni na jaře a letos se jedná o druhou výluku provozu metra. Stanice Florenc byla pod tehdejším názvem Sokolovská zprovozněná v roce 1974.

"Práce na opravě stopní desky se uskutečňují paralelně na dvou místech. V horní části na bývalém parkovišti autobusů u železniční tratě, kde DPP o tomto víkendu odstraní devět předepjatých nosníků, a v dolní části pod opěrnou zdí směrem ke Křižíkově ulici a Muzeu hlavního města, kde podnik odstraní sedm nosníků," uvedla Řehková.

Od zahájení prací v březnu loňského roku DPP na stavbě vyměnil 34 z celkových 131 nosníků, které spolu s monolitickou betonovou deskou pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici tvoří současný strop nad vestibulem stanice metra.

Výluka provozu metra mezi Vltavskou a hlavním nádražím začne v sobotu se zahájením provozu zhruba od 04:30 a metro se opět rozjede v této části linky v pondělí 16. ledna se zahájením provozu ve stejném čase.