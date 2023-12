Víme, kde ušetříte statisíce. Elektromobily zlevňují, do Česka míří i nové modely

Příchod levných elektromobilů

Levný elektromobil byl donedávna kromě Dacie Spring spíše nedostižným cílem, v příštích měsících a letech ale automobilky chystají spoustu dramaticky levnějších aut do zásuvky za ceny kolem 500 až 600 tisíc korun. Více jsme o tématu psali zde, nicméně alespoň základní body je potřeba zopakovat.

Především v Trnavě se příští rok rozběhne výroba Citroënu ë-C3 s 320kilometrovým dojezdem a výkonem 83 kW a cenou od asi 570 tisíc korun před jakýmikoliv dotacemi. A v roce 2025 má dorazit verze s cenou pod půl milionu korun. Renault chystá na příští rok reinkarnaci slavné R5 se základní cenou kolem 600 tisíc korun, stejnou cílovou sumu má v hledáčku třeba i chystaná Tesla nebo levný elektromobil Volkswagenu. Německý výrobce pak ve druhé polovině dekády slibuje i auto do zásuvky za méně než půl milionu. Městský levný elektromobil do Evropy příští rok přiveze též Hyundai, do kategorie dostupných spadne i nový Fiat Panda, technicky vycházející z Citroënu ë-C3, a chystané Renaulty 4 a Twingo za dva tři roky.

To vše je ale stále hudba budoucnosti, přesto řada elektromobilů zlevňuje už dnes. Precedent v tomto ohledu nasadila Tesla, která na jaře zlevnila Model 3 až k blízkosti milionové hranice. Následoval třeba Volkswagen ID.3 za cenu těsně pod milion a vody výrazně rozvířila i čínská značka MG především s kompaktem MG4 a částečně i kombi MG5. Postupně se ke snižování ceny přidaly i další značky, na výběr těch nejzajímavějších slev a nových levných modelů se podívejte do galerie.