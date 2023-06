Český moped už může na silnice. Tvůrci mají v plánu 'mopedizovat' Česko

Moped Mopedix se staví v prostorách benešovského pivovaru. Velká část dílů se vyrábí v Česku. Není to žádné levné přibližovadlo z Číny. Podívejte se do galerie.

První český moped s elektrický pohonem Mopedix představili zástupci Technické univerzity v Liberci ve čtvrtek veřejnosti. Právě odborníci z vysoké školy se na vývoji stroje podíleli.

Český elektrický moped Mopedix | Video: Jakub Zuzánek

Malý motocykl, který připomíná bytelnější verzi známé babetty, už získal homologaci, a mohl tak vyrazit na české silnice. V současnosti je v nabídce jeden model, který může mít různé barvy a různou výbavu. Je homologovaný pro dva lidi, takže má stupačky, a místo boxu se dá nacvaknout druhé sedadlo, řekl Miroslav Špaček, jednatel start-upu Goodped, který Mopedix vyrábí. Firma už spustila e-shop, Mopedix nabízí za 134 444 korun.

Firma je podle Špačka schopna dodat na trh stovky mopedů. "Na začátku jsme měli plány v tisících. Plán byl, minimálně mopedizovat Česko a okolní státy, kde mají mopedy nějakou tradici, nebo tu tradici oživit či znovu nastartovat. Ta technologie ale není úplně levná, takže teď je to o stovkách kusů ročně, které se budeme snažit uplatnit. Nabízíme i nějaké předvýrobní kusy, které se liší v detailech," doplnil Špaček.

Konkurence elektrokol, na která není potřeba mít řidičské oprávnění, se Špaček nebojí. "Za mě je to spíš alternativa, myslím si, že to bude spíš pro jiné lidi než pro ty, kteří si kupují elektrokola. Ale částečně si myslím, že i lidé, kteří si elektrokolo z nějakého důvodu koupili, tak by mohli skončit u nás, protože to bude příznivější. Tam to šlapání odpadne, nebo si může šlapat, když chce, ta možnost tam je, ale není to nutnost jako na elektrokole," dodal.

Stroj má jednoduchou konstrukci a je díky kovové kostře značně robustní. "S baterií váží 97 kilogramů a uveze 176 kilogramů. Na malou motorku je to poměrně unikátní nosnost. Rychlost máme omezenou tím, že spadáme do kategorie malých motocyklů, na 45 kilometrů v hodině, nicméně by uměl jet i osmdesátkou, kdyby se správně naladil. Ale ten stroj vznikl jako pohodový dopravní prostředek, není to závodní stroj, to by vypadal jinak," doplnil parametry stroje za tým start-upu David Kasl.

Odborníci z liberecké univerzity pomáhali zejména s výběrem elektropohonu a řešením elektrovýzbroje. "Od baterie až k trakčnímu pohonu, ladili jsme i světla, blinkry a displej. V našich laboratořích jsme měřili elektromagnetickou kompatibilitu nebo nastavovali jednotlivé parametry na řídicí jednotce," řekl Lukáš Krčmář z liberecké fakulty mechatroniky a mezioborových studí.

Baterie s kapacitou 45 ampérhodin (Ah) je zavěšená pod rámem a nabíjet ji lze z běžné domácí zásuvky. Na jedno nabití ujede moped podle podmínek až 80 kilometrů. Elektromotor je v zadním kole.

Moped je zhruba z 80 procent českým výrobkem. Kostru a další kovové díly vyrábí Tvarmetal ve Vysokém Mýtě. "Rozbíháme výrobu, máme zakázky, ale ve vývoji chceme pokračovat dál. Máme vymyšlené nápady typu sajdkára, tříkolka, uvažujeme do budoucna o nějaké odlehčenější verzi, ve hře je i spalovací motor, i když ho neustále odsouváme kvůli euronormám," dodal Jindřich Melichar, který stál u zrodu českého elektrického mopedu.