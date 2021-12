Růžový slon zbaví strachu z injekcí. Unikátní nápad českého start-upu míří do světa

Na začátku byl model z kartonu, který držel pomocí tavného lepidla. Zakladatelé českého start-upu Tugi pak potřebovali necelé čtyři roky, aby speciální aplikátory, které lidi zbavují strachu z injekce, vypilovali. A také aby výrobek prošel certifikací. Teď produkt míří na německý trh a podnikatelé věří, že během roku 2022 bude k dostání také v Česku.

Aplikátory zvané Tugi slouží lidem, kteří si musí pravidelně píchat injekci a mají z toho stres a strach. Vymysleli ho Pavel Kučera a Martin Pilný, zakladatelé stejnojmenného start-upu.

Stačí, když člověk injekci vloží do aplikátoru, který ji sevře. Vpíchnutí léku je jednodušší a pacientovi psychicky uleví také milý design výrobku. Zdravotnický prostředek existuje zatím ve dvou verzích - ve tvaru růžového slona a modrého mrkajícího kocoura.

Výrobek z lékařského silikonu se dá použít se čtrnácti druhy léků v předplněných injekcích. Pomůže třeba lidem, kteří si musí vpichovat injekce proti srážlivosti krve, ulevit může také ženám při podávání hormonů během asistované reprodukce.

"Aplikátor mohou využít také staří lidé, kteří si musí píchat lék proti trombóze, ale kvůli pokročilému věku je může trápit třes v rukou," popisuje pro on-line deník Aktuálně.cz Pilný.

Problém trápí mnoho lidí

Výrobek je vhodný také pro lidi, kteří trpí roztroušenou sklerózou a pravidelně si píchají léky podávané v injekcích. Právě takový příběh stál u zrodu značky Tugi. Tehdejší přítelkyni Pavla Kučery diagnostikovali ve třiadvaceti letech roztroušenou sklerózou a žena psychicky nezvládla vpichovat si každý den injekci z nevzhledného aplikátoru.

"Měla tak silně rozvinutou trypanofobii (strach z jehel), že to nedokázala. Dělal to za ni Pavel, ale i tak to bylo celé velmi nepříjemná situace. Její psychika byla opravdu hodně nalomená," vypráví Pilný. Kučera chtěl přítelkyni pomoci. Začal tak přemýšlet nad tím, do čeho by se dala injekce uchopit nebo schovat.

"Úplně první prototyp jsem vyráběl v domácích podmínkách a vypadal dost příšerně. Byl z kartonu a držel pomocí tavného lepidla," vzpomíná se smíchem Kučera.

Vývoj aplikátorů trval skoro čtyři roky. "Protože jde o zdravotnický prostředek, museli jsme podstoupit certifikační proces, obhájit materiály, vyplnit spoustu dokumentů…," vysvětluje Pilný.

Podnikatelé během té doby také zjistili, že Tereza zdaleka není jediná, kdo každý den bojuje se strachem z jehel. "Mluvili jsme se stovkami takových lidí a potvrdili nám to také lékaři," říká Pilný s tím, že ještě větší skupinu osob, než jsou lidé s roztroušenou sklerózou, tvoří ti, kteří musí užívat léky na ředění krve.

Lidé podle něj buď mají strach, nebo nějaké fyzické omezení (třeba zhoršený zrak nebo artritidu kloubů), které jim v podání injekce brání. "S našimi aplikátory se ale mnohem lépe manipuluje, jsou příjemné na dotyk a hezky vypadají," věří Pilný.

"Když jsme se jedné z pacientek, která Tugi zkoušela, zeptali, co jí přinesl, řekla 'nezávislost'. Předtím si nezvládla Copaxone (lék proti roztroušené skleróze - pozn. red.) aplikovat sama, musel jí s tím pomáhat přítel. S naším aplikátorem to ale najednou dokázala," vypráví Pilný.

Firma míří na trh v Německu

Start-up Tugi, jehož nejužší tým tvoří kromě Kučery a Pilného ještě Milan Eyberger a Jan Klíma, představil veřejnosti svůj výrobek letos v listopadu na mezinárodním veletrhu Medica v Düsseldorfu. Na veletrhu byl i stánek s produkty několika českých firem pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu. Firma Tugi se akce zúčastnila díky spolupráci s agenturou CzechTrade, která pod tento resort spadá.

Podnikatelům se tam podařilo domluvit, že aplikátor budou od nového roku dodávat na německý trh, v Česku jsou aktuálně na začátku obchodních jednání. O ceně, za kterou by výrobek v tuzemsku nabízeli, je podle nich ještě předčasné spekulovat. Start-up současně shání investory, kteří by značce pomohli s celosvětovou expanzí.

Podnikatelé zatím do projektu investovali téměř dvacet milionů korun. Aktuálně mají také rozpracované čtyři nové tvary aplikátoru pro další typy léků.