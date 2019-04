Amazon zaplavily falešné pozitivní recenze. Hodnotí hlavně neznámé značky

před 3 hodinami

Internetový obchod Amazon je zaplaven příznivými, pětihvězdičkovými recenzemi na produkty neznámých značek. K nejlépe hodnoceným produktům v takových segmentech, jako jsou sluchátka nebo chytré hodinky, dominovaly neznámé značky. Zjistila to skupina na ochranu práv spotřebitelů The Which?, z jejíž zprávy čerpal zpravodajský server BBC.

Tisíce recenzí nebylo ověřených, což znamená, že neexistoval žádný důkaz, že by recenzent produkt koupil, uvedla The Which?. Přehled Zboží zaplatil, ale nedostal. Jak vymoci zpět peníze od nepoctivého e-shopu prohlédnout Amazon serveru sdělil, že k vymýcení falešných recenzí používá automatizované technologie. Do ochrany systému společnost investuje nemalé zdroje. "Dokonce i jedna podvržená recenze je příliš," uvedla firma. Podle průzkumu skupiny Which? jsou ale falešné recenze běžné. Při hledání sluchátek se na první stránce objeví jen produkty neznámých značek. To znamená těch, o nichž odborníci nikdy neslyšeli. Přitom z 12 tisíc recenzí u nich bylo 87 procent z neověřených nákupů. Například sluchátka neznámé značky Celebrant měla 439 recenzí, všechny byly pětihvězdičkové, neověřené a byly odeslány ve stejný den, což naznačuje, že byly vytvořeny automaticky.