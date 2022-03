Ruská Sebranka. Aktivisté vylepili do výloh Sberbank v Brně hanlivé nápisy

Lidé procházející dnes ráno kolem pobočky Sberbank v Panské ulici v centru Brna už druhý den viděli na výlohách velké nápisy Sebranka. Jsou zpracované v grafickém stylu a charakteristické barevnosti finančního ústavu, který je momentálně uzavřený. Pozměněné logo v minulosti vytvořil brněnský streetartový umělec Timo.

Sberbank CZ sice působí v Česku, její majetkové zázemí je však v Rusku. Po vpádu ruské armády na Ukrajinu se banka dostala do potíží.

Klienti začali své peníze vybírat a účty rušit. Tvořily se fronty, banka pak v pátek odpoledne své pobočky uzavřela, zastavila internetové bankovnictví a omezila karetní transakce.

Česká národní banka zahájila kroky k odnětí bankovní licence Sberbank CZ. Pobočky zůstávají uzavřené, stejně jako ta brněnská, kam přesto i dnes přicházeli lidé, ale marně berou za kliku.

K vylepení nápisu Sebranka do výloh se přihlásily kolektivy NeBoj, Food Not Bombs a Anarchistická federace. Sberbank CZ se podle nich snažila předstírat, že s ruskou Sberbank nemá nic společného. "Spousta lidí však těmto průhledným výmluvám neuvěřila," stojí na facebooku Food Not Bombs Brno.