Agrofert loni přijal téměř dvě miliardy na dotacích. Dluhy mu klesly jednou tolik

Agrofert loni snížil své dluhy zhruba o čtyři miliardy korun, ke konci roku tak měl úvěry za 39,72 miliardy korun. Uvádí to výroční zpráva společnosti, kterou umístila do Sbírky listin. Společnost v loňském roce přijala téměř dvě miliardy korun na dotacích, meziročně jde o zvýšení zhruba 180 milionů korun. Koncern dříve vlastnil tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO).

Krátkodobé bankovní úvěry činily 26,58 miliardy Kč, dlouhodobé pak 13,14 miliardy. Přes sedm miliard korun půjčila koncernu Komerční banka, téměř čtyři miliardy korun Citibank Europe a její pobočky, podobnou sumu pak také Commezbank AG a její pobočky, skoro tři miliardy Tatra banka, 2,7 miliardy Kč UniCredit Bank.

Společnost přijala 1,97 miliardy Kč na dotacích, z toho 1,62 miliardy činily provozní dotace, zbytek investiční. Předloni šlo o 1,52 miliardy korun na provozních a 277 milionů korun na investičních.

Konsolidovaný zisk koncernu Agrofert loni meziročně vzrostl na téměř trojnásobek, na 4,48 miliardy korun proti předloňským 1,67 miliardy Kč. Po předloňském poklesu se dostal na hodnoty roku 2017. Konsolidované tržby loni rostly o 4,54 miliardy na 162 miliard korun, sdělil již dříve mluvčí.

Do února 2017 patřila firma nynějšímu premiérovi Babišovi, kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů. Podle kritiků ale Babiš společnost řídí i nadále. Server iROZHLAS také minulý týden napsal, že předseda vlády je jediným příjemcem zisku Agrofertu, vyplývá to ze statutů fondů, které byly dosud neveřejné. Babiš figuruje ve statutech jako jediný obmyšlený, tedy ten, kdo může mít z fondu užitek. Ve statutech je ale také ustanovení, které mu nyní zakazuje uplatňovat na Agrofert svůj vliv.

