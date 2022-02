Firmy hlásí odjezdy Ukrajinců kvůli "povolávákům". Víza neřešte, nabízí české úřady

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu se ve velmi složité situaci ocitli také ukrajinští pracovníci působící v Česku. Firmy doufají, že se tito lidé nebudou muset za současného stavu vrátit na Ukrajinu. Někteří už ale obdrželi povolávací rozkaz do armády. Personální agentury také pomáhají ukrajinským pracovníkům v komunikaci s úřady, které ale uvedly, že o platnost svých víz se momentálně nemusí obávat.

Povolávací rozkazy do ukrajinské armády u svých pracovníků hlásí například logistická společnost Zásilkovna, která Ukrajince zaměstnává třeba v depech.

Firma zjišťuje, zda Ukrajinci musí rozkaz uposlechnout. "Loučíme se s těmi, kteří povolávací rozkazy již obdrželi. Musí zřejmě odjet s okamžitou platností. Od cizinecké policie máme prozatímní informace, že by se v případě neopuštění republiky jednalo o trestný čin," uvedla na sociální síti LinkedIn zakladatelka firmy Simona Kijonková.

Mluvčí společnosti Kamil Chalupa k tomu pro server SeznamZprávy.cz doplnil, že podle informací od právníků velmi záleží na formě povolávacího rozkazu, zda ho člověk dostane písemně a tak dále.

"Bude hodně záležet na tom, jaké stanovisko k tomu zaujme sama Ukrajina, zda hodlá postupovat tvrdě, to se ještě neví. Čekáme na vyjádření české vlády," doplnil Chalupa. Stejnou situaci řeší například online supermarket Rohlík.cz nebo největší tuzemský e-shop s elektronikou Alza.cz.

"S Ukrajinci spolupracujeme a zaměstnáváme je. Dnes jsme se s nimi bavili a zjišťovali jejich individuální situace. Zatím nikdo povolávací rozkaz nedostal. Někteří ale vyjádřili jasný postoj, že pokud k tomu dojde, jsou připraveni jít svoji vlast bránit," uvedla pro deník Aktuálně.cz mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

Firma také zvažuje, že ukrajinským pracovníkům, kteří potřebují odcestovat, nabídne dovolenou navíc. Mohli by tak obstarat potřeby svých rodin a blízkých. "V tuto chvíli by jejich odjezd pro náš provoz nepředstavoval výrazné riziko," řekla Chovancová.

Podle úřadu práce tvoří Ukrajinci více než čtvrtinu zahraniční pracovní síly v tuzemsku. Jejich počet dlouhodobě roste, a to i v posledních dvou letech navzdory koronavirové pandemii. Od prosince 2019 do konce loňska se zvedl o 35 procent.

"Ukrajinci tu zastávají nepopulární a náročné profese ve stavebnictví, hotelnictví nebo sociální péči. Přichází sem ale také vysoké množství kvalifikovaných pracovníků různých nedostatkových oborů, ať už to jsou řemeslníci, svářeči, řidiči, elektrikáři, obráběči, zdravotní sestry, lékaři nebo programátoři," popsal pro Aktuálně.cz manažer zahraničního náboru ManpowerGroup Tomáš Řehák.

"Snad se nebudou muset vrátit"

Podniky tak aktuálně řeší také prodlužování víz ukrajinských pracovníků. Například personální agentura Grafton upozornila, že někteří Ukrajinci tu pobývají na krátkodobá víza. Agentura doufá, že se tito lidé nebudou muset do rodné země vrátit, pokud nebudou chtít.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek uvedl, že lidem z Ukrajiny se dosavadní víza budou prodlužovat. Ti, kterým končí povolení k pobytu, pak budou moci zažádat o "speciální typ víz" se zjednodušenou procedurou.

Situaci sleduje také Hospodářská komora. Podle jejího mluvčího Miroslava Beneše se firmy snaží ukrajinským zaměstnancům pomoci. "Jednak tím, že by chtěly prodloužit jejich krátkodobé pobyty na dlouhodobé bez nutnosti návratu k podání žádosti na Ukrajině, nebo jim pomoci s přesunem jejich rodinných příslušníků do Česka," popsal.

Řehák k tomu dodal, že v Česku je velké množství Ukrajinců, kteří tu pracují nelegálně, a ti by v případě mobilizace museli odejít okamžitě. To by podle něj mělo dopad především na stavebnický sektor, kde funguje mnoho subdodavatelských firem s tímto typem pracovníků.

V případě války se sice podle Řeháka dá počítat s velkým přílivem uprchlíků, kteří by byli přínosem pro českou ekonomiku. Zdůraznil ale, že takový vývoj si samozřejmě nikdo nepřeje.

Také Hospodářská komora, která provozuje i asistenční kancelář ve Lvově, se snaží získat více informací ohledně působení ukrajinských pracovníků v Česku.

"Kancelář se nachází naproti vízovému centru, kde se provádí nábor krátkodobých víz i zaměstnaneckých karet pro dlouhodobý pobyt ukrajinského pracovníka. Vzhledem k tomu, že nyní funguje vízová agenda na generálním konzulátu ve Lvově a vízovém centru v plné kapacitě, neuvažujeme o přerušení činnosti asistenční kanceláře," sdělil mluvčí Hospodářské komory Miroslav Beneš.

Řehák dodal, že personalisté už v posledních dvou týdnech, kdy se konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou začal vyostřovat, pozorují mírný nárůst zájmu Ukrajinců o práci v Česku. Někteří se sem do bezpečí snaží dostat i své manželky a najít jim tu práci.

Podle Beneše se ale zatím nedá mluvit o výrazně větším zájmů. "Na druhou stranu jsme preventivně iniciovali dopis předsedovi vlády, který řeší důsledky války na Ukrajině a tím zvýšený přesun pracovních migrantů, tak i žadatelů o azyl," sdělil.