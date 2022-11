Chtěl starostovi vpálit kulku do hlavy, nakonec ale youtuber Mike Pán vězení unikl

Youtuber Mikael Oganesjan měl nakročeno do vězení. Za nebezpečné vyhrožování starostovi obce v Libereckém kraji měl strávit dva roky za mřížemi. Takto zněl nepravomocný rozsudek z letošního června. Jak však zjistilo Aktuálně.cz, odvolací soud verdikt zmírnil. Oganesjan do vězení nakonec nemusí, dostal podmínku.

Jednání v odvolacím řízení začalo tuto středu v jednu hodinu odpoledne u liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem. Oganesjan nyní vystupující pod jménem Mike Pán se k hlavnímu líčení nedostavil, poslal za sebe advokáta. Právní zástupce vyslechl pro svého klienta příznivý verdikt.

"Odvolací soud potvrdil rozsudek okresního soudu v rozsahu viny i právní kvalifikace skutku. Změnil výrok o trestu a uložil podmíněný trest ve výši tři roky s podmínkou na čtyři a půl roku," sdělila Aktuálně.cz místopředsedkyně soudu Daniela Zemanová. Středeční verdikt je pravomocný.

Oganesjan žádal plné zproštění. Výhrůžný e-mail starostovi Velkých Hamrů Jaroslavu Najmanovi prý neposlal. U soudkyně Gabriely Pudilové to však neobstálo. "Skutek se stal a spáchal ho obžalovaný. Odvolací soud zamítl námitky ve smyslu, že e-mail nepsal, neodeslal a že nemohl vyvolat v adresátovi obavu z ohrožení," podotkla Zemanová.

Podle soudu prokázal sebereflexi

Největší změnu představuje dramatické zmírnění trestu. Podle soudkyně Pudilové Oganesjan změnil své chování. Projevil sebereflexi, s excesy za hranou zákona přestal a dochází na terapii. Vedle toho se stará o rodinu, do které se mu nedávno narodil syn.

"Odvolací senát uložil nad chováním obžalovaného dohled. Kombinace těchto opatření je podle odvolacího soudu dostatečná a z chování obžalovaného je zřejmé, že průběh trestního řízení na něho zapůsobil tak, aby v trestné činnosti nepokračoval," vysvětlila místopředsedkyně soudu Zemanová.

Oganesjan poslal loni v březnu starostovi Najmanovi e-mail, v němž psal o jeho odpovědnosti za údajně problematické dodávky tepla do obce. V elektronické zprávě uvedl, že chce starostovi "strašlivě ublížit". V psaní se současně označil za psychopata. Nakonec starostovi vyhrožoval smrtí.

"V podání uvedl, že by policie měla jednat a potenciálnímu zpracovateli Policie ČR doporučuje využít jednu z možností střelit starostu do hlavy," popsala obžaloba, co Oganesjan uvedl v e-mailu. Youtuber své jednání ve vyjádření pro Aktuálně.cz zlehčoval. Prý se několik dní poté se starostou potkali, proběhl mezi nimi "zdvořilý pozdrav a oba jsme si šli svým směrem".

"Zavrženíhodný motiv"

Za vyhrožování starostovi dostal Oganesjan podle původního nepravomocného rozsudku dva roky vězení, protože už tehdy byl v podmínce. Obdržel tři roky vězení se zkušební lhůtou čtyř let, pokutu 30 tisíc korun a dva roky zákazu řídit auto za dva incidenty s městskými policisty v Kladně ze srpna 2020.

Jedné hlídce strážníků přelepil registrační značku vozu. Pak je v autě se svým společníkem pronásledoval. Chtěl je zastavit s tím, že jízdou bez viditelné značky páchají přestupek. O pár dní později sledovali druhou hlídku, vybržďovali ji a jejich vůz vytlačili ze silnice. Strážníky u toho Oganesjan urážel, natáčel a video zveřejnil coby reklamu na své podnikatelské aktivity.

Jak soudy trestaly youtubera 16. listopadu 2022 liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem změnila trest vězeni za nebezpečné vyhrožování na podmíněný. Verdikt je pravomocný.

liberecká pobočka změnila trest vězeni za Verdikt je pravomocný. 1. června 2022 Okresní soud v Jablonci nad Nisou potrestal Oganesjana dvěma lety vězení za nebezpečné vyhrožování, rozsudek není pravomocný.

potrestal Oganesjana za nebezpečné vyhrožování, rozsudek není pravomocný. 6. dubna 2022 padl u Krajského soudu v Praze pravomocný trest pro youtubera tři roky podmíněně se zkušební lhůtou čtyři roky, pokuta 30 tisíc korun a dvouletý zákaz řízení za přisvojení pravomoci úřadu, výtržnictví, vydírání a násilí proti úřední osobě.

pro youtubera tři roky podmíněně se zkušební lhůtou čtyři roky, pokuta 30 tisíc korun a dvouletý zákaz řízení za přisvojení pravomoci úřadu, výtržnictví, vydírání a násilí proti úřední osobě. 21. ledna 2022 zastavil Okresní soud v Rakovníku stíhání Oganesjana za maření výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictví.

Oganesjana za maření výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictví. 19. ledna 2022 Okresní soud v Olomouci zprostil youtubera obžaloby z pomluvy, rozsudek není pravomocný.

z pomluvy, rozsudek není pravomocný. 7. ledna 2022 Okresní soud v Kladně uložil youtuberovi podmínku za skutky, které v dubnu potvrdil Krajský soud v Praze.

za skutky, které v dubnu potvrdil Krajský soud v Praze. 30. června 2021 přijal Obvodní soud pro Prahu 6 obžalobu na Oganesjana z vydírání.

na Oganesjana z vydírání. 5. srpna 2020 předala policie podezření z pomluvy při jízdě autem v Rakovníku s nápisem "vrah odsouzen" jako přestupek Městskému úřadu v Rakovníku a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

"Zavrženíhodný byl motiv obžalovaných, kteří se tohoto jednání dopouštěli ve snaze o zviditelnění, získání internetové popularity a propagace produktů a služeb. Jednali zcela bezohledně nejen vůči poškozeným, ale rovněž co do dopadů, jaké má propagace takovéhoto jednání na jejich publikum," popsal kladenský soudce Ondřej Načeradský.

Tento verdikt potvrdil letos v dubnu Krajský soud v Praze. Oganesjan proti němu podal dovolání. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Nejvyšší soud jeho podání 31. října zamítl. "Toto rozhodnutí obstálo před Nejvyšším soudem," potvrdila citovaná místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Zemanová.

Obžalovaný z vydírání

Oganesjan má však před sebou další proces. Je obžalovaný z vydírání. Svého známého měl nutit k tomu, aby mu zaplatil 80 tisíc korun. Vydíral ho od října 2020 do ledna 2021. Byl připravený ho veřejně nařknout z toho, že mu poškodil auto. Pokud by mu nezaplatil, Oganesjan by o údajné škodě na voze natočil video.

"Případné trestní stíhání poškozeného pro poškození cizí věci by mělo pro poškozeného v profesním životě až likvidační dopad," sdělila Aktuálně.cz vyšší soudní úřednice Magdalena Chmelíková z Obvodního soudu pro Prahu 8, který bude případ vyřizovat. Oganesjanovi hrozí v krajním případě až čtyři roky vězení.

Youtuber pro Aktuálně.cz tento skutek výslovně nepopřel. Uvedl, že je na hlavní líčení, jež zatím není nařízené, zvědavý. "V době, kdy jsem údajně měl poškozeného vydírat, jsem měl společnost s obratem osm milionů korun ročně," uvedl. U soudu kvůli kladenským strážníkům však tvrdil, že mu musí finančně pomáhat jeho otec, jinak by s rodinou nevyžil.

Video: Ukazuji nefunkční systém, polovina městské policie jsou nevzdělaní lidé, říká youtuber na videu z roku 2016.