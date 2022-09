"Navrhuju střelit starostu do hlavy." Youtuber MikePán je recidivista, míří za mříže

Nejprve proslul jako tvůrce videí, na nichž páchá přestupky a uráží policisty. Pozornost poté Mikael Oganesjan přesunul na úředníky či představitele městských samospráv. Některá jeho videa na sociálních sítích zasáhla stovky tisíc diváků. Jak ale Aktuálně.cz zjistilo, Oganesjan je několikrát trestaný recidivista. Podle posledního nepravomocného rozsudku má jít do vězení.

Pětadvacetiletého youtubera znali jeho fanoušci pod jmény Mike Je Pán, Mike Pán případně Mike Oganesjan. Kromě sociální sítě YouTube vystavoval svá videa na Facebooku nebo streamovací službě Twitch. Snažil se přistihnout zástupce veřejné moci při porušení zákona a jejich domnělé přestupky dokumentoval v situacích, které sám inscenoval.

"Myslíte, že vám policie pomůže, když je od rána naháníte? Měl byste jim povědět o jiných kauzách," psal loni na jaře SMS zprávu starostovi Jaroslavu Najmanovi z Velkých Hamrů na Liberecku. Žádal ho tím o rozhovor, při kterém se chtěl ptát na starostovy údajné černé stavby a dodávku tepla obci.

Vzájemná konfrontace podle zjištění Aktuálně.cz vyústila v trestní kauzu, kvůli níž má nyní Oganesjan nakročeno za mříže. Za nebezpečné vyhrožování ho letos v červnu potrestal Okresní soud v Jablonci nad Nisou dvěma lety vězení. Pro youtubera to byl už několikátý kriminální případ.

"Jsem psychopat"

Starostovi Najmanovi adresoval e-mail, který nazval jako Doznání. Sepsal ho kvůli zmíněným údajně podezřelým dodávkám energie obci. "Kromě jiných skutečností v něm uvedl, že je zoufalý a zároveň namotivovaný starostovi za jeho činy strašlivě ublížit," stojí v obžalobě, kterou Aktuálně.cz získalo a jíž soud vyhověl.

Oganesjan odeslal e-mail tři dny poté, co starostu o zmíněný rozhovor požádal. O sobě napsal, že je psychopat, a nejvyššímu představiteli obce vyhrožoval. "Je ochoten jej omezit na osobní svobodě sám (…), dále v podání uvedl, že by policie měla jednat, a potenciálnímu zpracovateli Policie ČR doporučuje využít jednu z možností střelit starostu do hlavy," popisuje obžaloba.

Rozsudek zatím není pravomocný, Oganesjan se proti němu odvolal. Pokud jej vyšší instance potvrdí, youtuber půjde za mříže. "Spis byl s odvoláním předložen Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci," potvrdil Aktuálně.cz Jaroslav Kneř, mluvčí jabloneckého okresního soudu.

Incidenty se strážníky v Kladně

Oganesjanovi přitížilo, že byl v podmínce. Vyslechl si ji pouhé dva měsíce před jabloneckým verdiktem. Krajský soud v Praze mu pravomocně vyměřil tři roky vězení se zkušební lhůtou čtyř let, pokutu 30 tisíc korun a dvouletý zákaz řídit auto. Trest padl za jeho jednání vůči strážníkům v Kladně.

"Byl uznán vinným přečinem přisvojení pravomoci úřadu, přečinem výtržnictví, zločinem vydírání a násilí proti úřední osobě," sdělil Aktuálně.cz Ivo Poštolka, mluvčí Okresního soudu v Kladně, jehož verdikt pražský soud potvrdil. Z této podmínky se pak u jablonecké instance stal trest "natvrdo".

Předloni 22. srpna natočili Oganesjan s kamarádem Jakubem S. v Kladně dvě videa s tamějšími strážníky. Scénář byl stejný, jako když v předchozích letech natáčel městské policisty v Praze. Vyvolat konfrontaci a snažit se je nachytat při porušení předpisů.

Urážky a vybržďování

První kladenské hlídce nejprve přelepili registrační značku. Když se rozjela, vyrazili za ní. Oganesjan na strážníky z megafonu křičel, ať zastaví. Poté je předjeli a zablokovali jim cestu. Youtuber jednomu z nich řekl, že kvůli zakryté značce dostane pokutu. Předstíral nález marihuany, kterou se svým komplicem předtím do auta podstrčili.

"Strážníky K. a B. opakovaně verbálně napadal, že nejsou normální, že jsou ostudou a arogantní. Na adresu strážníka K. sdělil, že se zbláznil, že jeden takový člověk ‚zkurví jméno celému sboru‘. Opakovaně nařkl tohoto strážníka, že si schválně přelepil značku služebního vozidla, aby nemusel hradit parkovné," popisuje jednání rozsudek.

O pár hodin později s Jakubem S. zinscenovali výstup s druhou hlídkou. Pronásledovali její vůz, pustili vlastní výstražná světla a křičeli, ať zastaví. Když strážníci nereagovali, Oganesjan je osvítil baterkou a Jakub S. je začal vybržďovat. Ve finále hlídku vytlačili ze silnice a před vjezdem do areálu kladenského magistrátu jim přehradili cestu.

"Oganesjan se slovy ‚silniční kontrola‘ vyzval strážníky, aby vyčkali příjezdu policie. Posléze upřesnil, že jedná jako občan, který bude oznamovat jejich protiprávní jednání, že dělá ‚prevenci kriminality‘. Oba strážníky častoval tím, že se zbláznili. Na adresu řidiče řekl, že do něj málem pětkrát naboural," stojí ve verdiktu.

"Zavrženíhodný motiv, bezohledné jednání"

Videa s kladenskými strážníky Oganesjan zveřejnil na svém Facebooku. Sloužily jako propagace webů, na nichž nabízí různé služby, například právní ochranu při přestupcích a porušení zákona. Soudy se pozastavily nad motivy, které youtuber a jeho komplic pro své chování měli.

"Zavrženíhodný byl motiv obžalovaných, kteří se tohoto jednání dopouštěli ve snaze o zviditelnění, získání internetové popularity a propagace produktů a služeb. Jednali zcela bezohledně nejen vůči poškozeným, ale rovněž co do dopadů, jaké má propagace takovéhoto jednání na jejich publikum," popsal kladenský soudce Ondřej Načeradský.

"V cele jsem se třikrát denně koupal" Mikael Oganesjan poskytl Aktuálně.cz rozsáhlé písemné vyjádření. V případu, v němž dostal dva roky nepodmíněně za vyhrožování starostovi Velkých Hamrů, rozsudek je nepravomocný, tvrdí, že po výhrůžném mailu proběhla následující scéna: "Zároveň je na věci zarážející, že daná osoba (starosta Najman, pozn. aut.) mě o několik dní později osobně viděla, což sama u soudu potvrdila, kdy mezi námi proběhl zdvořilý pozdrav a oba jsme si šli svým směrem - já do auta pro pití a daná osoba do budovy," napsal. Podle svých slov tak nechápe, jak se mohlo jeho předcházející jednání považovat za nebezpečné vyhrožování. Je otázka, nakolik lze Oganesjanovo písemné vyjádření považovat za důvěryhodné. Navzdory tomu, že má Aktuálně.cz rozsudky k dispozici nebo výsledek soudního řízení ověřilo u mluvčích soudů, ke kauze vyhrožování starostovi a incidentů s kladenskými strážníky tvrdí, že "ve věci bylo rozhodnuto, avšak jinak, než uvádíte, stejně jako v Kladně." K případu vydírání, v němž Obvodní soud pro Prahu 6 přijal loni v červnu obžalobu, je sám "zvědavý, jelikož v době, kdy jsem údajně měl poškozeného vydírat o dvacet tisíc korun, jsem měl společnost s obratem osm milionů korun ročně a právě údajný poškozený byl ten, kdo prostřednictvím společného známého vyhledal kontakt se mnou." Během hlavního líčení kvůli konfrontaci se strážníky na Kladně přitom tvrdil, že ho musí finančně podporovat otec, aby se svou partnerkou a dítětem vůbec vyžili. O motivech své trestné činnosti se Oganesjan nezmínil. Jeho postoj ke komunikaci s redakcí ilustruje jeho tvrzení o tom, jak v souvislosti s výše uvedeným případem vydírání trávil čas v cele předběžného zadržení. "Chodil jsem se třikrát denně koupat," uvedl. Něco takového není v režimu zadržení možné.

Soudce Krajského soudu v Praze Roman Lada zase uvedl, že v případě vybržďování strážníků mohli Oganesjan s komplicem ohrozit život jejich i svůj. "Jednalo se o agresivní, bezohlednou a nepředvídatelnou jízdu, na kterou musel řidič druhého vozidla reagovat, aby nedošlo ke střetu," uvedl.

V rozsudku také zmínil, že s takovým jednáním vůči představitelům veřejné moci se setkává málokdy. "Byla shledána zarážející míra arogance, neúcty a hrubosti v jejich vystupování vůči úředním osobám, přesahující hranici slušného chování, vstupující až na pole trestné činnosti."

Vniknutí na pozemek policie

Trest za incident v Kladně padl ještě předtím, než se stihl vyřídit jiný případ. U Okresního soudu v Rakovníku se letos v lednu Oganesjan zodpovídal z výtržnictví a maření výkonu úředního rozhodnutí. Dírou v plotě pronikl do areálu rakovnické policie, aby ze zajištěného auta sebral ceduli, na níž stálo jméno jednoho z místních obyvatel a nápis "vrah odsouzen".

Zmíněným vozem předtím sám jezdil po městě, aby ceduli vidělo co nejvíce lidí. Policie mu proto vůz zabavila. Sloužil jako důkaz pro podezření z pomluvy, kvůli níž začali kriminalisté youtubera prověřovat. Krádeží chtěl Oganesjan prověřování narušit.

Rakovnický soud ale jeho stíhání za vniknutí na pozemek zastavil. Podle jeho mluvčího Marcela Lehečky bylo důvodem právě to, že youtubera už předtím potrestal soud v Kladně kvůli strážníkům. Podezření z pomluvy za ježdění s cedulí na autě nakonec policie vyhodnotila jako přestupek.

Pomluva a vydírání

Kromě odvolání kvůli výhrůžce starostovi Velkých Hamrů má Oganesjan před sebou další dvě kauzy. Krajský soud v Ostravě bude projednávat obžalobu z pomluvy. Youtuber napsal jednomu z úředníků odboru dopravy olomouckého krajského úřadu, a jeho čtyřem kolegům, že má dokumenty dosvědčující jeho spolupráci s komunistickou Státní bezpečností. Uvedl to i na svém Facebooku.

"Připadá vám vhodné, že krajský úřad z našich peněz zaměstnává estébáka, který rozhoduje o našich osudech?" napsal. Příspěvek doprovodil reklamou na své služby. Okresní soud v Olomouci ho obžaloby zprostil. Státní zástupce ale podal odvolání, řekl Aktuálně.cz mluvčí soudu Vlastimil Vitoul. Odvolání projedná zmíněný ostravský soud.

Nakonec je Oganesjan obžalovaný z vydírání, jímž se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 6. Obžalobu přitom přijal už loni v červnu. "Pro hlavní líčení je třeba vyčkat na pravomocné skončení dalších dvou probíhajících řízení," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí soudu Ivo Brand. Jde právě o kauzy z Jablonce a Olomouce. V případě uznání viny bude pražský soud ukládat souhrnný trest.