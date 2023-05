Zoo Praha zřejmě příští rok přepraví desítky koní Převalského do stepí Kazachstánu

Desítky koní Převalského by mohla pražská zoologická zahrada převézt do Kazachstánu už příští rok, uvedl ředitel zahrady Miroslav Bobek. Zástupci pražské zoo v úterý novinářům představili i další projekty na ochranu fauny a flóry ve volné přírodě. Patří mezi ně ochrana divokých velbloudů v Mongolsku či gaviálů na indickém subkontinentu. Zoo také plánuje vzdělávací projekty v africkém Kamerunu.

Novým domovem 40 až 50 koní Převalského z pražské zoo i jiných zahrad a chovných zařízení by se měla stát oblast Altyn Dala v Kazachstánu. Podle Bobka by se převoz mohl uskutečnit už příští rok. "Vybrali jsme s tamními kolegy vhodnou lokalitu. Oni jsou na tu reintrodukci koní Převalského velmi dobře připraveni, takže počítám, že první transport by mohl proběhnout už v příštím roce," řekl Bobek.

Podobný projekt připravuje pražská zoologická zahrada pro Údolí klášterů ve východním Mongolsku. Minimálně 50 nových koní Převalského by mělo zlepšit genetickou rozmanitost místní populace těchto zvířat. "Momentálně budeme přímo v dané lokalitě, kam pojedeme letos v létě, vyhodnocovat, kam postavíme ohrady, jak budou velké a budeme tam zakládat celoročně obyvatelné prostory," řekla kurátorka chovu kopytníků Barbora Dobiášová.

Dodala, že prostory budou sloužit strážcům, které se budou o koně starat nebo pro výzkumníky. Trojská zoo také pomáhá chovu velbloudů divokých v oblasti Gobi A v Mongolsku, která je podle Bobka zásadní pro přežití druhu. Zahrada poskytla peníze na stavbu nového chovného centra a podílí se na jejich výzkumu.

Pražská zoologická zahrada hodlá pomáhat také při ochraně gaviálů na indickém subkontinentu. Současná populace těchto vzácných plazů čítá podle odhadů 1600 jedinců, které ohrožuje nadměrný rybolov či těžba písku. Trojská zoo napomáhá financováním jejich monitoringu.

Zoo má rovněž v plánu rozšířit naučný program Toulavý autobus pro děti v Kamerunu. "Primární cílovou skupinou jsou školní děti z vesnic v okolí biosférické rezervace. Tam znají zvířata jako maso na talíři, nikoliv jako živé tvory, proto tento vzdělávací projekt kromě jiného navštíví záchrannou stanici s gorilami," řekl Bobek. Zoo chce také v kamerunském Mefou postavit vzdělávací centrum a ubytovací kapacity pro africké děti.

Dále se zoo soustředí na ochranu supů mrchožravých. V Bulharsku nechala vybudovat takzvaný supí restaurant, neboli sítě krmišť, protože hlavním problémem supů je nedostatek potravy, která by nebyla kontaminována. Zoo postavila i chovné voliéry pro zraněné ptáky. Zoo Praha také zachraňuje karase obecného. V Česku totiž hrozí jeho vyhynutí.

