Znásilnil 39 dětí, po podmíněném propuštění selhal. Je zpět ve vězení, možná na roky

Aktér jednoho z největších případů sexuálního násilí na dětech v novodobé české historii je podle zjištění Aktuálně.cz opět za mřížemi. Po podmíněném propuštění stahoval dětské porno. Soud navíc bude rozhodovat, zda mu kvůli porušení podmínky nařídí vykonat zbytek původně uloženého trestu. Pro recidivistu by to znamenalo více než další dva roky za mřížemi.

Vazební věznice v Teplicích přijala 24. ledna mezi dalšími Martina Metelku. Odsedí si tam čtyři měsíce za přechovávání dětské pornografie. Letos čtyřiatřicetiletý muž vešel v minulé dekádě ve známost jako Martin Mertl. S kamarádem Milanem Machátem sexuálně zneužili 39 dětí.

Nástup Metelky do vězení potvrdil Aktuálně.cz děčínský soudce Lubomír Hrbek, který recidivistu za jeho poslední delikt potrestal. Výzvu k nástupu za mříže dostal Metelka už loni 5. prosince, ale úspěšně požádal o odklad. Získal víc než měsíc. "Odklad byl povolen do 24. ledna," sdělil soudce.

V teplické věznici Metelka s největší pravděpodobností nezůstane. V nástupní káznici se vězni zdržují obvykle dva až tři týdny, vězeňská služba je pak podle svých priorit přesune jinam. Výraznou většinu původního trestu za znásilnění desítek dětí si Metelka odseděl v káznici v Kuřimi u Brna.

Rozhodnutí o zbytku trestu

Metelku nečekají za mřížemi "jen" čtyři měsíce. Jeho chování na svobodě sledoval Okresní soud Brno-venkov, jenž ho na podzim 2019 podmíněně propustil. Součástí rozhodnutí byla dohoda obou stran, že Metelka se bude chovat bezúhonně. Dalším trestným činem však podmínku porušil. A brněnská instance bude konat.

"Předsedkyně senátu připravuje nařízení veřejného zasedání pro projednání otázky osvědčení či neosvědčení se odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění," potvrdila Michaela Janočková, mluvčí Okresního soudu Brno-venkov. Soud už má k dispozici aktuální rozsudek, jenž Metelku poslal do vězení.

Po odpykání nařízených čtyř měsíců zůstane za mřížemi déle. Odvíjet se to bude od toho, že z původního desetiletého trestu si Metelka odseděl sedm let a osm měsíců. "Pokud bude ve veřejném zasedání prokázáno, že ve zkušební době nežil řádným životem, může být rozhodnuto pouze o nařízení výkonu zbytku trestu," vysvětlila mluvčí.

Byť tentokrát Metelka spáchal méně závažný delikt, typově šlo o podobný trestný čin. V mobilu měl uložených 15 videí a 60 fotografií chlapců mladších osmnácti let v pornografickém kontextu. Nepřípustné materiály si stáhl v únoru 2021, kdy byl na svobodě rok a čtvrt.

Většina obětí byli skauti

"Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím zármutek, lítost. To, co prožili kvůli mně, jsem nikdy neměl dělat. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit," řekl Metelka, tehdy ještě Mertl, brněnskému soudu, když projednával jeho podmíněné propuštění. Jméno si pak na svobodě změnil.

S Milanem Machátem ubližovali dětem v letech 2007 až 2012 převážně v Ústí nad Labem. Sexuálně jich zneužili 39, výrazná většina z nich byla mladší 13 let. Oběti si vybírali hlavně mezi chlapci, dívky zneužili tři. Odsouzení byli za znásilnění, pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie či sexuální nátlak.

Většina jejich obětí pocházela ze skautského oddílu, jejž oba muži v Ústí nad Labem vedli. Dětem opakovaně ubližovali během nocování v klubovně. Následně je zavázali skautským slibem mlčení. Dozorový státní zástupce před soudem prohlásil, že se s takovým případem ještě nesetkal.

"Oběti měly velmi obtížnou situaci se bránit. Obžalované braly jako své vedoucí, které respektovaly," uvedla soudkyně Kamila Krejcarová, když muže poslala na deset let do vězení a po stejnou dobu jim zakázala pracovat s dětmi. Machát je na svobodě od dubna 2021, ven se také dostal díky podmíněnému propuštění. Seděl devět let a deset dní.