Znalci mě nepřesvědčili, říká žalobce navrhující osvobození padělatelů

Státní zástupce Miroslav Forejt v závěrečné řeči procesu s trojicí, obžalovanou z prodeje desítek padělaných obrazů v hodnotě desítek milionu korun, překvapil soud i veřejnost, když navrhl zproštění všech obžalovaných. Podle něj se neprokázalo, že prodávali padělané obrazy ani to, že o tom věděli. Podle něj byli nepřesvědčiví znalci obžaloby, kteří prý nedokázali svoje tvrzení, že obrazy jsou padělané, dostatečně obhájit. Soud na něj ale nedal a uznal, že manželé Jaroslav a Eva Fröhlichovi spolu s Milanem Trokanem jsou vinni. Uložil jim tresty od šesti do osmi let vězení, navíc musí zaplatit peněžitý trest dohromady 25 milionů korun.

Vy jste v závěrečné řeči navrhl zproštění viny. Jak hodnotíte tento verdikt, který na váš návrh nedal, ač to v podobných případech většinou dělá?

Z vyhlášení rozsudku a jeho stručného odůvodnění je zřejmé, že soud na rozdíl od státního zástupce dospěl k závěru, že ta díla jsou nepochybně falza a že obžalovaní o této skutečnosti věděli. Na základě toho a dalších okolností, které přislíbil rozvést v písemném odůvodnění rozsudku, je uznal soud vinnými a uložil jim tresty.

Jak budete reagovat? Podáte odvolání ve prospěch obžalovaných, když jste shledal, že nemusí být vinni?

Já se můžu odvolat - a to teď říkám hypoteticky - do výše trestu ve prospěch obžalovaných a také samozřejmě do viny. Takže není vyloučeno, že podám odvolání ve prospěch obžalovaných.

Jak jste si všiml, ten rozsudek je v rozporu se závěrečným návrhem státního zástupce. Budu se proto zajímat o to, jaké skutečnosti a okolnosti soud k jeho závěru vedly. Ale zatím je to čirá spekulace.

Takže co nyní uděláte?

Státní zastupitelství vyčká na písemné odůvodnění rozhodnutí a po seznámení s ním zvolí další postup.

Vy jste minulý týden podal druhou obžalobu na stejnou skupinu, kde jsou kromě těchto tří odsouzených obžalováni i tři znalci. A jde tentokrát o pět set údajně falešných obrazů. Může mít dnešní verdikt na ten druhý případ vliv?

Nepochybně. Jakýkoliv závěr o vině či nevině v této věci bude mít vliv i na tuto druhou část.

Vy jste navrhl zprostit, ale soud je i přesto uznal vinnými. Není to zvláštní? Něco takového se asi příliš často neděje…

Já přednesl nějaký návrh, soud má právo si vyhodnotit důkazy po svém. Bude muset napsat rozsudek a odůvodnit ho. Ten si přečtu a vyhodnotím.

Proč jste vlastně navrhl zproštění?

Je třeba vidět, jak vystupují znalci. Ti musí být schopni svůj názor před soudem obhájit. Bohužel to vystupování nevyznělo příliš dobře. Když znalci mají rozdílné názory na pravost díla, tak jak to mají poznat laici jako já nebo nějaký kupec díla. Díla také často prodávali přes galerii, tam jsou nějací odborníci, i oni by to měli poznat.

Někteří znalci tvrdili, že jsou to tak diletantské padělky, že bych to měl poznat i já. Tak se divím, jak ti galeristé, někteří z nich jsou i znalci, mohly ty obrazy uvádět do oběhu.