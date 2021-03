Zlatým Ámosem se letos stal Tomáš Pírek ze ZŠ U Krčského lesa v Praze

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získal letos Tomáš Pírek ze Základní školy U Krčského lesa v Praze 4. Na "trůnu" vystřídal Tomáše Míku z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. Je 17. mužem, který za posledních 28 let anketu vyhrál. Zároveň zvítězil i v hlasování u dětské poroty, a stal se také Dětským Ámosem.

Titul Ámos sympaťák vyhrál v hlasování na internetu učitel češtiny, literatury a dějepisu Jan Vávra z Vyšší odborné a střední pedagogické školy Litomyšl. Partneři ankety vyhlásili nejoblíbenějšího učitele fyziky a letos poprvé také vyučujícího při on-line výuce. Korunu Ámose fyzikáře udělili Leoši Baroňovi ze Střední odborné školy Educa Pardubice a titul Dálkového Ámose Pavle Vopatové z MŠ a ZŠ v Meziboří na Mostecku.

Žáci letos do ankety poslali 83 nominací. Bylo to o devět přihlášek méně než v loňském rekordním ročníku. Regionálních kol, která se konala podobně jako páteční finále on-line, se podle webu soutěže nakonec zúčastnilo 48 učitelů. Do semifinále postoupilo sedm žen a šest mužů, z nichž se do finále dostali čtyři učitelé a dvě učitelky.

Tradiční anketa Zlatý Ámos se vyhlašovala letos po osmadvacáté. Do roku 2019 na ni u příležitosti Dne učitelů 28. března navazoval bál, kde byli vítězové slavnostně korunováni. Podobně jako loni se letos kvůli epidemii covidu-19 ples konat nebude. Slavnostní korunovace vítězů by se podle pořadatelů mohla uskutečnit začátkem září, pokud to dovolí epidemická situace.

Loni byla soutěž bez veřejného finále. Zhruba dva týdny před jeho plánovaným termínem totiž vláda vyhlásila první nouzový stav kvůli epidemii covidu-19. Pořadatelé ankety pak vybrali vítěze z šesti finalistů na základě hlasování semifinalistů z různých regionů. Titul Dětský Ámos se loni neuděloval.