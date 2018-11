Most na Výtoni vydrží maximálně pět let, opravit lze jen minimum, ukázala nová studie

Nová studie železničního mostu na pražské Výtoni, kterou si objednali památkáři, stanovila jeho životnost jasně - vlaky po něm smí jezdit ještě nanejvýš pět let. Pak už by hrozilo zřícení. Opravit navíc lze jen jeho malá část. Studii zhotovil uznávaný Kloknerův ústav a ve středu ji bude prezentovat pražskému Institutu pro plánování a rozvoj. Památkáři se tak pomalu vzdávají naděje, že most půjde opravit, a začínají hledat s železničáři kompromis.

Památkáři dostali další ránu. Když oslovili Kloknerův ústav, spadající pod České vysoké učení technické, aby ověřil studii železničářů, podle které most nelze opravit, doufali, že odborníci dojdou k jinému závěru. Variantu, že most nelze opravit, totiž památkáři dosud odmítali. Jenže ústav dal železničářům za pravdu.

"Zkorodovaná konstrukce je v natolik špatném stavu, že je třeba, aby byla nahrazena novou. Prvků, které by bylo potřeba opravit, je totiž opravdu hodně. Zbourání konstrukce je proto varianta, která odpovídá stavu, ve kterém ten most nyní je," sdělil Aktuálně.cz ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko.

V pořádku je podle něj pouze hořejšek mostu. Spodní pás i šikmé prvky, na kterých hořejšek drží, jsou ale ve špatném stavu. Studie také ukázala, že most vydrží nápor vlaků nanejvýš dalších pět let, pak by musel být provoz na něm zastaven.

"Neznamená to, že přesně za pět let most spadne, ale významně se zvyšuje riziko této havárie. To, že něco stojí, ještě neznamená, že to je v pořádku," uvedl Kolísko.

Železničnímu mostu pod Vyšehradem hrozí demolice. Pokud dojde k uzavírce, vlaky pojedou přes Braník. | Video: Veronika Ljuba Bucková | 01:14

Kompromis památkářů: Vyměňte část mostu

Závěry nejnovější studie v pondělí představí památkáři spolu s odborníky z Kloknerova ústavu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Tentokrát jdou památkáři na jednání s tím, že se budou snažit najít kompromis. Už i oni uznávají, že most v podobě, v jaké je, nemůže být zachován. Nicméně navrhují, aby nebyl zbourán celý, ale aby byly pouze vyměněny jeho ocelové části.

"Kamenné části jsou hodnoceny jako opravitelné, včetně pilířů v řece, které jsou kvalitní a není důvod pro jejich bourání. Jde o to, jakým způsobem co nejcitlivěji nahradit ocelové nosníky," říká šéf pražské pobočky Národního památkového ústavu Ondřej Šefců.

To je reálné i podle studie Kloknerova ústavu. "Kovové konstrukce bohužel nelze zachránit, ale zbytek určitě ano," dodal Kolísko.

Železničáři už delší dobu tvrdí, že by oprava mostu byla drahá a neefektivní a prodloužila by životnost mostu jen o třicet let. Pokud by byl postaven nový most, zaručil by podle nich průjezd vlaků po celé století. Na místě mostu chtějí postavit jeho repliku, což navrhuje i Jiří Kolísko.

Podle Kolíska by bylo ideální, aby na mostě vedla jednokolejní trať a vedle ní byl zatím postaven dvojkolejný most, na který by byl provoz přesunut.

Odebrání památkové ochrany? Šlo jen o poplašnou zprávu

Železničáři již požádali ministerstvo kultury o to, aby mostu odebralo památkovou ochranu. Předseda zastupitelského klubu Praha sobě Jan Čižinský v úterý na sociálních sítích rozšířil zprávu, že jim ministerstvo vyhovělo. Podle resortu to však není pravda.

"O tom, že bychom zrušili prohlášení železničního mostu v Praze na Výtoni za kulturní památku, nic nevím, ještě ani nemáme všechna předepsaná stanoviska potřebná pro rozhodnutí," uvedla mluvčí resortu Simona Cigánková.

Památkáři jsou přesvědčeni, že lze most opravit i bez toho, aby přišel o památkovou ochranu. "Jsem přesvědčen, že by most mohl být opraven kvalitně i za cenu toho, že dojde k razantnějším úpravám, ale nemusí to znamenat odejmutí památkové ochrany," míní Šefců.

Ministerstvo nyní čeká na vyjádření všech dotčených subjektů, aby mohlo vydat rozhodnutí, co s mostem bude dál. Jedním z nich jsou právě i památkáři, kteří své stanovisko zašlou resortu ve čtvrtek.

Magistrát mezitím nechal opravit lávky pro pěší, které vedou po obou stranách mostu. V říjnu se jedna z lávek po rekonstrukci otevřela, druhá stále prochází opravou a bude ještě necelý rok uzavřena.