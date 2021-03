Kdy volat "rychlou" a proč stále neležet? Primář ARO radí, jak se léčit s covidem

V rámci domácí léčby lehkého až středně těžkého průběhu covidu-19 je při horečkách důležité udržovat dostatečný přísun tekutin. Při kašli je dobré neležet jen na zádech, ale měnit polohy. Ideální je leh na boku nebo na břiše. Nemocný by se měl podle svých sil také snažit občas projít nebo si sednout, uvádí primář ARO Jakub Bala své tipy k tomu, jak se doma léčit s covidem-19.

Primář Bala z Fakultní nemocnice Bulovka také doporučuje užívání vitaminů C a D - avšak pouze v doporučených denních dávkách. "Středoevropská populace má obecně nižší hladinu vitaminu D," uvádí Bala. "Takže jeho doplňování je věc, kterou by měl dělat každý hlavně v období respiračních onemocnění. Snižuje to riziko, že pacient bude přijímán s těžším respiračním onemocněním do nemocnice," dodává.

Při horečkách je podle Baly nejvhodnější pít čistou vodu, čaje či minerální vody. "Nebo v lékárnách mají speciální roztoky, které sice nemají moc dobrou chuť, ale využívají se i při průjmových onemocněních, které se u covidu-19 také objevují," radí Bala. "Ty by se měly konzumovat podle příbalového letáku," dodává.

Bala také zdůrazňuje, že hlediska samoléčby by se vedle vitaminů či běžných léků proti horečce mělo užívání jakýchkoliv dalších přípravků konzultovat s lékařem. "Opravdu účinná látka proti covidu-19, u které by se s jistotou dalo říct, že ji může brát každý a bez nebezpečí vedlejších účinků, bohužel není. Anebo by vždy opravdu každá léčba měla být konzultována," podotýká primář.

Před užíváním nepředepsaných léků proti covidu-19 varuje i Světová zdravotnická organizace (WHO). "Nedoporučujeme žádnou sebemedikaci jakýmikoliv léčivými přípravky včetně antibiotik jako prevenci nebo léčbu covidu-19," uvádí WHO ve svém doporučení.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde primář radí, v jaké chvíli by si měl nemocný volat lékařskou pomoc.