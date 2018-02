Živě: Totální paskvil, cesta k czexitu. Politici rozcupovali Okamurův návrh obecného referenda

Lidovci však v zásadě podporují obecné referendum. Jen mu chtějí nastavit jiná pravidla než navrhuje SPD. "Obecné referendum podporujeme dlouhodobě, ale jsme přesvědčeni, že by to měl být výjimečný nástroj," uvedl předseda lidovců s tím, že by parametry referenda měly být jasně nastavené. Pro jeho vyvolání by například požadoval podpisy deseti procent voličů. "Mělo by být jasně dané, za jakých podmínek je referendum závazné, a že lidé jsou dobře informování o tom, o čem hlasují," řekl Bělobrádek.