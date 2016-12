Soudce Nejvyššího soudu Jindřich Urbánek zemřel, bylo mu 65 let

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Po dlouhé těžké nemoci zemřel 26. prosince předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu Jindřich Urbánek. Bylo mu 65 let. Nejvyšší soud to uvedl na svém webu. Jeho soudcem byl Urbánek od roku 1995. Urbánek vystudoval právnickou fakultu brněnské univerzity. Od roku 1978 byl předsedou senátu Okresního soudu v Kroměříži, kde v letech 1993 až 1995 vykonával funkci místopředsedy soudu. Vedle působení u Nejvyššího soudu byl Urbánek v roce 2015 za Českou republiku jmenován soudcem ad hoc do společného kontrolního orgánu úřadu pro soudní spolupráci EU (Eurojust). Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 2. ledna odpoledne v obřadní síni krematoria města Brna.

autor: ČTK