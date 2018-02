před 1 hodinou

Ve věku 68 let zemřel soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) a bývalý prezident Soudcovské unie ČR Jan Vyklický. Uvedl to v neděli server Česká justice. Vyklický vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, jako soudce působil od roku 1974. Odborně se mimo jiné zabýval žalobami o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Od roku 2011 byl dočasně přidělen k NSS, jehož soudcem se stal o dva roky později. V roce 1990 se podílel na založení Soudcovské unie ČR, jejím prezidentem byl do roku 1996. V roce 2013 obdržel stříbrnou medaili Antonína Randy za zásluhy na fungování demokratického právního státu a za reprezentaci českých právníků v zahraničí.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související

Hlavní zprávy