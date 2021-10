Zemanův lékař navštívil prezidenta v Lánech. Chce, aby se vrátil do nemocnice

Prezidenta Miloše Zemana v pondělí v Lánech podle informací Deníku N navštívil jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Zemanovi doporučil, aby se s ohledem na svůj zdravotní stav vrátil do nemocnice na další vyšetření. Spekulace, zda byl prezident do nemocnice znovu převezen, v úterý mluvčí hradu Jiří Ovčáček vyvrátil.

Zavoral z Ústřední vojenské nemocnice, kde se prezident už několikrát léčil, hlavě státu doporučil, aby se na jeden až dva dny nechal převést zpět do nemocnice na další vyšetření. Redakci Deníku N to potvrdily tři zdroje.

Předchozí vyšetření prý dopadla dobře, Zavoral si to chtěl ale potvrdit. “Pan profesor je přepečlivý, má na starosti prezidentovo zdraví a uvědomuje si tu velkou zodpovědnost,” řekl Deníku N jeden ze zdrojů.

Podle informací deníku prezident doporučení odmítl. „Chtěl by prezidentovi udělat další a nová vyšetření. Rozhodl se něco dělat vícekrát a pan prezident nechce. Profesor Zavoral mu řekl, že vyšetření dopadla dobře, ale že by si to chtěl ještě potvrdit. A že to jde udělat jenom v nemocnici. Miloš mu řekl: Nechci,“ popisuje pro Deník N další člověk z blízkosti prezidenta.

V úterý se začala šířit informace, že je Zeman znovu v nemocnici. To ale následně na sociálních sítích vyvrátil mluvčí hradu Jiří Ovčáček s tím, že je prezident v pořádku a těší se na volby.

“Pan prezident, který v těchto dnech velmi pečlivě připravuje strategii v Lánech, se již teď nesmírně těší na povolební vyjednávání! Mimochodem, je dojemné, kolik novinářů a politiků z obou koalic projevuje zájem o zdraví pana prezidenta! Můžete být v klidu, drazí,” napsal Ovčáček na svém twitteru.

Podle Deníku N je ale možné, že Zeman do nemocnice tento týden přesto pojede. Zavoral má totiž do Lán znovu dorazit ve čtvrtek. “Dneska se nic takového nerozhodlo,” řekl zdroj média. Jakékoliv další informace o zdraví hlavy státu pak odmítl podat. “O tom se nebudeme bavit,” řekl.

Zeman v září strávil v nemocnici osm dnů. Podle hradu tenkrát prezident trpěl dehydratací a mírným vyčerpáním, lékaři ale údajně neodhalili žádná onemocnění, která by prezidenta ohrožovala na životě.