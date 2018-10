Zemanův host na Hradě a další prezidentovi fanoušci demonstrovali proti Merkelové

Navzdory tomu, že prezident Miloš Zeman opakovaně prohlašuje Německo za důležitého partnera České republiky, křičeli jeho fanoušci na německou kancléřku Angelu Merkelovou, aby opustila Prahu.

Praha - Zatímco si premiér Andrej Babiš a německá kancléřka Angela Merkelová pochvalovali vzájemné vztahy České republiky a Německa, pár desítek metrů od místa jejich setkání v Kramářově vile v Praze protestovali proti Merkelové skalní fanoušci českého prezidenta Miloše Zemana.

Byl mezi nimi Žarko Jovanovič, který letos kandidoval v do zastupitelstva hlavního města v koalici Zemanovci, za kterou stála Strana práv občanů Zemanovci a Národní socialisté. Jovanovič ve volbách neuspěl, od bezmála milionu voličů v Praze nedostal ani pět set hlasů. A také extrémista Jiří Černohorský, kterého hlava státu vloni pozvala na oslavy 28. října.

Merkelová přijela kvůli oslavám stého výročí založení republiky. Setkala se s Babišem, se Zemanem se neviděla.

Na páteční demonstraci proti Merkelové se sešlo několik málo desítek lidí - vesměs aktivistů, kteří se na podobných akcích vyskytují opakovaně. Byl mezi nimi právě Jovanovič a také krajně pravicový radikál Černohorský. Ten ostatní povzbuzoval výkřiky do megafonu. Na zhruba stejně početnou skupinu zastánců Evropské unie například volal, že přijde doba, kdy si modrou vlajkou s hvězdami "budou moci vytřít pozadí".

Megafon Černohorský používal také ve chvíli, kdy kolem protestujích projížděla kolona vozidel doprovázejících německou kancléřku. "Merkel muss weg," křičel například Černohorský na projíždějící černé vozidlo.

I Černohorský má k Zemanovi blízko. S Jovanovičem byl vybraný a dostal se do štábu hlavy státu v TOP Hotelu Praha, kde prezident slavil své vítězství ve volbách. Černohorského pozval Hrad vloni na oslavy 99. výročí založení republiky. Letos přitom Zeman na akci spojenou s tímto datem 28.října nepozval některé rektory, poslance, hejtmany či senátory.

Černornohorský navíc na neděli na 15:30 svolal k Můstku na Václavském náměstí demonstraci nazvanou Hrdost národa. Tento týden Zdeněk Chytra ze skupiny kolem Jovanoviče a Černohorského oznámil, že na tuto akci možná přijede britský ultrapravicový extrémista Tommny Robinson. Toho dobře znají úřady Velké Británie, které ho několikrát zatkly. Rád se pere a byl nebo je ve spojení s protiislámskými aktivisty. Ve své zemi se pokusil založit odnož protiislámské Pegidy a spolupracoval s americkým nacionalistickým uskupením Generation Identity. Tommy Robinson je pseudonym, ve skutečnosti se jmenuje Stephen Christopher Yaxley-Lennon.

Robinson se stal známým potom, co ho britská police letos zadržela. Navzdory zákazu veřejně vysílal přes Facebook soudní proces s pákistánským gangem, který měl obchodovat s bílým masem. Tím posle soudce ohrozil průběh jednání.

Není však jisté, jestli Robinson v neděli do Prahy dorazí. Sice by to z Drážďan, kde se minulý týden účastnil akce radikálního politického spolku Pegida neměl daleko, ale Jovanovič se svými společníky tento pátek krátce po demonstraci proti kancléřce hovořil o tom, že Robinson nakonec nepřijede. Na dotaz, zda je to pravda, aktivista Chytra neodpověděl. Na dotazy Aktuálně.cz nereagoval ani Robinson.