SPO má vést do voleb Ringo Čech. Požádal mě o to Zeman, řekl muzikant

před 2 hodinami

Stranu práv občanů (SPO), jejímž čestným předsedou je Miloš Zeman, do podzimních sněmovních voleb povede zřejmě hudebník a výtvarník František Ringo Čech. Předseda strany Jan Veleba však tuto informaci nepotvrdil a odkázal na čtvrteční tiskovou konferenci, kde má být lídr pro volby představen.

Praha - Strana práv občanů (SPO) ve čtvrtek představí lídra, který stranu povede do sněmovních voleb. Podle webů jím bude hudebník a výtvarník František Ringo Čech. Předseda strany a senátor Jan Veleba řekl, že on takzvaným superlídrem nebude. Koho si strana vybrala za svou tvář, nechtěl ale s odkazem na čtvrteční tiskovou konferenci prozradit.

Že stranu blízkou prezidentu Miloši Zemanovi povede do voleb, nepotvrdil ani Čech. I on odkázal na čtvrteční tiskovou konferenci. Serveru Deník.cz ale řekl, že to je pravda a že ho o to požádal Zeman. "Je to pravda. Požádal mě o to můj přítel, prezident Zeman. Plním dané slovo a budu jako nezávislý kandidovat za Zemanovce v Praze," potvrdil Deníku muzikant, kterému Zeman v roce 2015 udělil medaili Za zásluhy.

SPO, která není zastoupená v Poslanecké sněmovně, ale má dva senátory, vznikla v prosinci 2009. V lednu následujícího roku změnila název na Strana práv občanů - Zemanovci (SPOZ). Předsedou strany byl krátce Zeman. Po prohraných sněmovních volbách v květnu 2010 ale na post rezignoval. V roce 2013 byl zvolen čestným předsedou. V březnu 2014 vypustila strana ze svého názvu slovo Zemanovci.

V předčasných volbách v roce 2013 i přes Zemanovu podporu SPO získala jen 1,5 procenta hlasů. Do letošních voleb chtěla strana jít společně s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, to ale spolupráci odmítlo. Mezi členy SPO je řada spolupracovníků Zemana.