Strana práv občanů půjde do podzimních voleb samostatně

před 9 minutami

Strana práv občanů (SPO) půjde do sněmovních voleb samostatně, oznámila to po středečním zasedání předsednictva na webu. V některých krajích SPO kandidovala loni na podzim s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD). Okamura další spolupráci odmítl. Naopak ji doporučoval prezident Miloš Zeman na nedávném sjezdu SPO. "Strana Práv Občanů oznamuje, že bude kandidovat do parlamentních voleb samostatně. Budeme hájit práva všech občanů České republiky. Podporujeme politiku čestného předsedy Miloše Zemana," uvedla strana na svém webu. Předseda Jan Veleba v krátkém spotu informoval, že středou jeho strana odstartovala volební kampaň.

autor: ČTK