Zeman dostál slibu a vetoval zákon o národních parcích. Šumava se příliš liší, zdůvodnil

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

Prezident Miloš Zeman vetoval novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, který upravuje především podmínky spojené s národními parky. Informoval o tom v tiskové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zeman podporoval senátní úpravu zákona a přišel ji obhajovat i do sněmovny, která však prosadila své znění novely. Zeman již dříve avizoval, že tuto podobu zákona zamítne. Problém vidí především v tom, že jednotná koncepce pro všechny národní parky nepřihlíží ke zvláštnostem NP Šumava. Podle něj zákon omezuje práva obcí na území parku a jejich obyvatel. Uvedl to v dopise předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi.

Praha - Poslanci budou opět hlasovat o sporných nových pravidlech pro všechny čtyři národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě. Normu v pátek podle očekávání vetoval prezident Miloš Zeman, informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Novela o ochraně přírody a krajiny podle Zemana nepřihlíží ke zvláštnostem šumavského národního parku.

"Nastoluje stav, kdy oprávněné zájmy obcí, obyvatel v nich žijících, návštěvníků a dalších subjektů v tomto národním parku působících budou zprvu dále omezeny a v dlouhodobé perspektivě téměř zcela potlačeny," napsal Zeman ve zdůvodnění svého rozhodnutí. Předloha podle něho nepřiměřeně nadřazuje hlediska, která se týkají životního prostředí, a může přispět k postupnému zániku lidského osídlení na území národního parku.

Prezident například uvedl, že v nejvíce chráněné zóně nebudou možné na rozdíl od současnosti žádné lidské zásahy, jež by přispívaly k nerušenému průběhu přírodních procesů. Zeman poukázal taky na omezení případné stavební činnosti v zóně s nejnižší ochranou a na omezení nakládání s lesy, když ve dvou nejcennějších zónách podle něho nebudou možné ani zásahy proti škodlivým organismům.

Prezident se před poslanci přimlouval za přijetí senátních úprav předlohy. Horní komora chtěla v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Sněmovna ale setrvala na svém znění normy.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že ho prezidentovo veto nepřekvapilo. "Věřím, že 4. dubna zákon prohlasujeme ve Sněmovně i napotřetí" řekl. Pro překonání Zemanova veta jsou v dolní komoře stejně jako pro zvrácení senátních postojů nutné hlasy nejméně 101 poslanců. Potom, co dolní komoře vrátil novelu Senát, potvrdilo sněmovní znění 117 ze 164 hlasujících členů dolní komory, proti jich bylo 20.

Předloha přinese národním parkům podle ministerstva pro životní prostředí stabilitu díky tomu, že se stanovené zóny nebudou moci řadu let měnit, i otevírání národních parků, především Šumavy, šetrné turistice. Zákon počítá s rozdělením parků do čtyř zón - na bezzásahovou zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny, kterou by tvořilo zastavěné území parku. Vymezí se například taky cesty a trasy a místa pro táboření nebo pro splouvání řek. Zruší se zákazy rozdělávání ohňů v obcích nebo vjezdu mimo silnice. Stát nebude moci v národních parcích prodávat žádné své pozemky, na ostatní má mít předkupní právo.

autor: Domácí