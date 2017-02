Zeman urazil poslance "přeříznutými aktivistkami", odešli ze sálu. Ovčáček: Nemají smysl pro humor

před 25 minutami

Prezident Miloš Zeman ve svém úterním projevu, který se týkal Šumavy, ve sněmovně vzpomínal na ženy, které se připoutaly ke stromům, které měly být poraženy. "Místo aby je ti dřevorubci přeřízli...," hovořil prezident, což vyvolalo u některých poslanců smích. Naopak několik zákonodárců po tomto výroku sál opustilo. Poslanec Ivan Gabal později Zemanův výrok přirovnal k nacistickému honu na Židy. Poslanec Ondřej Benešík svůj odchod vysvětlil tím, že měl na práci důležitější věci než poslouchat Zemanovy bonmoty. Podle prezidentova mluvčího Ovčáčka poslanci nemají smysl pro humor.

Praha - Během úterního vystoupení prezidenta Miloše Zemana v Poslanecké sněmovně kvůli zákonu o národních parcích skupina poslanců opustila sál. Ze sněmovny během projevu odešli poslanci Ivan Gabal (KDU-ČSL), Marek Ženíšek (TOP 09), Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a Michal Kučera (TOP 09). Důvodem byl jeho výrok o přeříznutých aktivistkách.

Kontroverze vyvolalo Zemanovo vzpomínání na tři aktivistky z hnutí Duha, které se připoutaly ke stromům a bránily tak dřevorubcům v pokácení stromů. "Místo toho, aby je ti dřevorubci přeřízli…," řekl Zeman a po salvě smíchu, kterou u některých poslanců vyvolal, upřesnil: "Pardon, mám tím samozřejmě na mysli ty stromy". Podle poslanců byl prezidentův "omyl" nevhodný.

Gabal svůj odchod ze sálu vysvětluje tím, že mu Zemanův bonmot připadal nemístný. Později na Twitteru dodal, že po prohlášení se mu vybavily "holky se žlutou hvězdou na bundě". "Je to podobně rasistické a netolerantní. Štve to proti sobě lidi za jejich názor," vysvětlil Gabal Aktuálně.cz.

Poslanec Benešík svůj odchod vysvětlil tím, že si potřeboval vyřídit hovor, který byl pro něj v tu chvíli důležitější a přínosnější než Zemanův projev. "Já jsem si skutečně chtěl pana prezidenta poslechnout, ale po jeho bonmotech jsem vyhodnotil, že to asi nepotřebuji úplně nutně slyšet," vysvětlil. "V té části, kterou jsem slyšel, asi řekl v podstatě všechno, co chtěl říct, a poté už začal být trochu hrubý, a to úplně nezbytně nepotřebuji slyšet," dodal.

Ze sálu odešel i poslanec Ženíšek, který to později na svém twitterovém účtu zdůvodnil slovy: "A tu o té Šumavě jste včera slyšeli? Já ne, po přeříznutí ekologických aktivistek jsem ze sálu odešel a pohádku M. Zemana nedoposlouchal."

"Zmínění poslanci evidentně nemají smysl pro humor. A navíc řádně neposlouchali projev pana prezidenta, což je ostuda," napsal Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček Aktuálně.cz.

Podle Benešíka je odchod poslanců během Zemanova projevu mimořádný. "Já si nevzpomínám, že by někdo kdy dříve odešel při Zemanově projevu ve sněmovně," konstatoval.

