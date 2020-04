Zeman tvrdí, že test na koronavirus neabsolvoval. Vládu v boji proti pandemii chválí

Prezident Miloš Zeman navrhne náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu na nejvyšší státní vyznamenání. Podpořil také postup vicepremiéra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD), který chce stav nouze v ČR prodloužit o měsíc do 11. května. Opozice včetně KSČM, která vládu ANO a ČSSD toleruje, chce prodloužení jen do konce dubna.

Prymula ocenění dostane za svou činnost při potírání epidemie nového typu koronaviru. Zeman to v neděli uvedl v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk.

Zeman řekl, že o ocenění Prymulu předem neinformoval. Podle něj je Prymula erudovaný epidemiolog, který se postavil do čela války s koronavirem. Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád Bílého lva.

Měsíc, měsíc a půl s přísnými opatřeními

Prezident v rozhovoru také pochválil dosavadní kroky vlády, současná opatření jsou podle něj na místě. "Je lepší něco přehnat, než něco zanedbat," uvedl Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech. Opatření by podle hlavy státu měla trvat s ohledem na vývoj epidemie ještě "minimálně měsíc nebo měsíc a půl". Hamáčka prezident podpořil podle svých slov i volbou oblečení, protože si vzal červený pulovr.

Prezident vyzdvihl Hamáčkovu roli při zajištění dodávek ochranných prostředků z Číny, které by už měla mít všechna potřebná pracoviště. Pokud někde chybí, například v domovech pro seniory, je to podle Zemana chyba distribuce. "Počet ušitých roušek je jedna tisícina toho, co potřebujeme," řekl.

Zeman podpořil kroky vlády v boji s pandemií i přes přátelskou kritiku, která se týkala například počátečního omezení otevírací doby v restauracích, kterou druhý den následovalo jejich uzavření. Podle Zemana není dobré vládu za přijímaná opatření kritizovat. Nenese vinu ani za nedostatek ochranných prostředků, protože pandemii žádná vláda neočekávala, řekl prezident.

Testován jsem nebyl, říká Zeman

Test na koronavirus Zeman sám podle svých slov nepodstoupil. "Měří mi pravidelně teplotu," doplnil Zeman, který vzhledem ke svému věku a zdravotním problémům patří mezi skupinu lidí ohroženou nemocí covid-19. Prezidentovo okolí testy z preventivních důvodů podstupuje.

Česká hlava státu ke svému zdravotnímu stavu také uvedla, že ji žádné akutní zdravotní problémy netrápí a není v péči lékařů. Postěžoval si pouze na bolavé nohy - Zeman podle dřívějších informací trpí neuropatií.