Zeman tahá bolševiky k moci, tvrdí Hřebejk. Ptejte se ho, proč chce jít do politiky

? Romanno Hejvl - Dnes 11:08 Honzo trochu jsme za socíků spolupracovali , a naučil jsem se , že demokratické volby se holt musí respektovat a to Ty nedokážeš . Víš , že Venca by neprošel , kdyby nezavřeli Sládka (demokracie ?) Za Klause chodili lidi z ODSky po parlamentu s igelitkama nadupanýma miliony a kupovali si poslance , jinak by Klaus neprošel (demokracie?) Ač nerad , musím uznat jako demokrat , že jediný Zeman byl zvolen poctivě a tak to musím brát a beru a rozhodně to nebudu řešit rajčaty a vajíčky . Konečně máme demokracii.