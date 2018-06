Režisér Hřebejk jde do politiky, kandiduje v Praze za starosty. Známe se už roky, vysvětluje Farský

Co známého režiséra filmů Pelíšky, Pupendo nebo Kawasakiho růže vedlo ke vstupu do politiky, Farský komentovat nechtěl.

Praha - Režisér Jan Hřebejk se rozhodl vstoupit do politiky. V komunálních volbách bude v barvách Starostů a nezávislých kandidovat na radnici v Praze 5. Deníku Aktuálně.cz to potvrdil předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský s tím, že ho Hřebejkovo rozhodnutí potěšilo.

"My se známe asi osm let, ještě ze Semil, kde jsem byl starostou, a zvláště jeho poslední filmy jako Učitelka jsou skvělým náhledem na současnou společnost a její rizika. Jsem proto hrozně rád, že takový člověk do toho s námi jde," řekl Farský.

Co ale známého režiséra filmů Pelíšky, Pupendo nebo Kawasakiho růže vedlo ke vstupu do politiky, Farský komentovat nechtěl. Hřebejkovo vyjádření redakce Aktuálně.cz shání.

Hřebejk kandiduje ze čtvrtého místa. "Je našim registrovaným příznivcem," dodal Farský.

Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem v DVTV: