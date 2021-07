Příští rok navštívím Čínu, oznámil Zeman po telefonátu se Si Ťin-pchingem

Prezident Miloš Zeman v roce 2022 navštíví Čínu. Pražský hrad to oznámil po středečním Zemanově telefonátu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Hovořili spolu také o ekonomické spolupráci. Si Ťin-pching podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka považuje Česko za klíčového partnera v rámci Evropské unie. Vyjádřil také Česku solidaritu v souvislosti s nedávným tornádem.

Telefonát se podle Hradu uskutečnil z iniciativy čínského prezidenta. "Prezident Čínské lidové republiky vyjádřil solidaritu s Českou republikou a jejími občany v souvislosti s nedávným zničujícím tornádem," uvedl k rozhovoru české a čínské hlavy státu Ovčáček. Tématem rozhovoru byly také konkrétní aktivity při rozšiřování ekonomické spolupráce mezi oběma státy.

"Při uplynulých návštěvách si prezidenti vyměnili darem stromy. Prezident republiky věnoval čínskému protějšku jabloň. V telefonátu se prezidenti ujistili, že oba stromy dobře rostou," dodal Ovčáček.

Zeman čínskému protějšku potvrdil, že plánuje v roce 2022 navštívit Čínu. Pokud by se cesta uskutečnila, byla by to již šestá Zemanova návštěva v této zemi ve funkci prezidenta. Naposledy v Číně byl v dubnu 2019. Cestu plánoval i loni, chtěl se zúčastnit summitu 17+1. Setkání představitelů střední a východní Evropy a Číny ale bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo a konalo se nakonec až letos přes video.

Zeman dlouhodobě spolupráci s Čínou podporuje. Za svůj postoj k Číně, která čelí obviněním z porušování lidských práv, byl opakovaně kritizován. V minulosti zdůrazňoval především potřebu ekonomické spolupráce. Opakovaně přislíbil velké čínské investice v Česku, jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší. Ekonomickou spolupráci narušily i potíže společnosti CEFC, která stála za většinou čínských aktivit v České republice.

Skupina CEFC spravovala majetek za více než 1,5 miliardy eur (35,4 miliardy Kč). Získala mimo jiné téměř stoprocentní podíl ve fotbalovém klubu SK Slavia Praha, stoprocentní podíl ve stadionu v Edenu, stoprocentní podíl ve Žďasu nebo podíly v letecké společnosti Smartwings, cestovní kanceláři Canaria Travel a ve společnosti Lapasan, která ovládá pivovarskou skupinu Pivovary Lobkowicz Group.

Kvůli vysokému zadlužení ale skupina CEFC upadla do problémů a její zakladatel Jie Ťien-ming, kterého Zeman jmenoval svým honorárním poradcem, v Číně skončil ve vězení. Aktivity skupiny pak převzala čínská společnost CITIC.

Středeční telefonát se podle Ovčáčka konal "v rámci komunikace s evropskými lídry", kdy Si Ťin-pching telefonoval francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi a německé kancléřce Angele Merkelové. Jejich virtuální summit se uskutečnil v pondělí. Si Ťin-pching během něj vyzval Francii a Německo, aby se nepřipojovaly k protičínské politice USA.

