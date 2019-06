Zeman přijme Hamáčka se Staňkem za dva týdny. Hodlá je usmířit

Prezident Zeman přijme 12. července předsedu ČSSD Jana Hamáčka a ministra kultury Antonína Staňka, oznámil mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman při včerejší návštěvě Vysočiny řekl, že chce předsedu ČSSD a ministra kultury usmířit. Informovala o tom Česká televize.

ČSSD usiluje o odvolání Staňka z funkce ministra kultury a o jmenování Michala Šmardy (ČSSD) jeho nástupcem. Zeman odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, který mu na konci května poslal předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Zdůvodňuje to především tím, že Staněk se podle něj pokusil rozkrýt ekonomické nesrovnalosti a za to by neměl být trestán. ČSSD odmítá, že by to se snahou o odvolání Staňka souviselo.

Sociální demokracie požaduje, aby Staněk v čele ministerstva skončil do konce června. Zeman ale v pátek zahajuje na Vysočině dovolenou a dal najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Ústava podle něj nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat.

ČSSD mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by prezident s výměnou nadále otálel. Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že se Česká republika dostala na hranu ústavní krize.

O jejím řešení bude v pátek dopoledne jednat s premiérem Babišem. Chce od něj slyšet, jaký má předseda vlády plán. Babiš odmítá podat kompetenční žalobu. Věří tomu, že se situaci podaří vyřešit. Pokud Zeman nebude chtít Staňka odvolat, plánuje se s ním sejít. Zástupci sněmovní opozice vyzývají k ústavní žalobě na prezidenta.