Zeman při návštěvě Izraele promluví v Knesetu, jednat bude i s premiérem Netanjahuem

Praha - Prezident Miloš Zeman jako první představitel České republiky vystoupí s projevem v izraelském parlamentu Knesetu. Během své listopadové návštěvy se setká s hlavními izraelskými představiteli, v Jeruzalémě také otevře Český dům, ve kterém budou společně sídlit agentury CzechTrade a CzechTourism a budou se v něm budou konat kulturní akce.

Během návštěvy Izraele se prezident zúčastní recepce, která se bude konat na připomínku státního svátku vzniku Československa. Podle diplomatických informací půjde o první státní recepci, kterou některá ze zemí uspořádá na izraelském území Jeruzaléma.

Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák potvrdil, že Zeman do Izraele odletí v neděli 25. listopadu a v zemi zůstane do 28. či 29. listopadu. Doprovodit by ho měla početná podnikatelská delegace. Jednat bude jak s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem, tak s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Na setkání českého prezidenta doprovodí několik českých ministrů.

Zeman často Izrael otevřeně podporuje, opakovaně také vyzval k přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Ústavní představitelé České republiky po společné schůzce minulý týden na Pražském hradě uvedli ve společném prohlášení, že prvním krokem v záměru přemístit české velvyslanectví bude otevření Českého domu v Jeruzalému. To se stane právě při Zemanově návštěvě. U příležitosti otevření místa, kde bude společně sídlit několik českých institucí a kde se budou konat české kulturní akce, se uskuteční recepce, na níž bylo pozváno 300 až 400 lidí.

Český prezident tento rok navštíví také Německo, kam odletí ve středu, a Čínu. Na svou čtvrtou návštěvu Čínské lidové republiky odletí 3. listopadu. Oficiální pozvání na návštěvu měl Zeman dostat od svého čínského protějšku Si Ťin-pchinga prostřednictvím nového čínského velvyslance Čang Ťien-mina, od kterého nedávno na Pražském hradě přijal pověřovací listiny.

