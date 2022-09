Zeman kvůli zavedení sondy poletí na summit V4 vrtulníkem. Zdravotně se ale cítí lépe

Prezident Miloš Zeman poletí na jednání prezidentů visegrádské čtyřky do Bratislavy vrtulníkem, letadlem nemůže kvůli vyživovací sondě. Setkání se uskuteční 11. října. Zeman to uvedl v neděli pro televizi Prima s tím, že sondu zavedenou před rokem by mu lékaři měli vyndat koncem roku.

Zdravotně se prezident podle svých slov cítí lépe než uplynulých měsících, do letadla ale nemůže kvůli výškám, ve kterých se létá. Související Zeman ve funkci dožívá, po otočce s Ruskem mu nevěří ani vlastní voliči, říká Kopeček Prezidenti a prezidentky Česka, Slovenska, Polska a Maďarska budou v Bratislavě jednat o válce na Ukrajině nebo energetické krizi. Schůzku hlav států pořádá Slovensko v rámci svého předsednictví zemím Visegrádu. Jejich setkání se koná jednou ročně vždy na podzim. Příští rok se uskuteční v Česku, která od Slovenska převezme předsednictví visegrádské čtyřky. Zeman musel své zahraniční cesty omezit kvůli zdravotnímu stavu. Po loňském pobytu v nemocnici řekl, že mu lékaři zakázali dlouhé lety. Tuto neděli uvedl, že pokud mu při plánovaném zákroku lékaři sondu "jako válečný dárek" vyndají, možná že si někdy i zalétá. Prezident byl loni na podzim v nemocnici 48 dní. Panovaly tehdy pochybnosti o tom, jestli je schopen plnit své pracovní povinnosti.