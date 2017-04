Zeman možná pojede do USA až v květnu, Hrad stále nemá jasné instrukce, jak bude návštěva vypadat

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman pojede na návštěvu USA možná až zkraje května, řekl serveru Info.cz mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zeman by se měl při návštěvě setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, hradní kancléř Vratislav Mynář i velvyslanec ČR v USA Hynek Kmoníček dosud mluvili o návštěvě ve druhé polovině dubna. Pražský hrad od Bílého domu stále nemá jasné instrukce, jak přesně bude vypadat avizovaná Zemanova návštěva. Posun termínu by podle Ovčáčka mohl zkomplikovat i další Zemanův program, třeba převzetí ocenění Bojovník za pravdu od židovských organizací v New Yorku, píše Info.cz.

Pražský hrad od Bílého domu stále nemá jasné instrukce, jak přesně bude vypadat avizovaná Zemanova návštěva.

Pražský hrad od Bílého domu stále nemá jasné instrukce, jak přesně bude vypadat avizovaná Zemanova návštěva.

Posun termínu by podle Ovčáčka mohl zkomplikovat i další Zemanův program, třeba převzetí ocenění Bojovník za pravdu od židovských organizací v New Yorku, píše Info.cz. "Může se stát, že pokud by ten termín byl zkraje května, tak to předání ocenění proběhne až v září," řekl serveru Ovčáček.

O Zemanově pozvání od Trumpa k návštěvě Bílého domu informoval Ovčáček loni počátkem prosince. Trump tehdy podle mluvčího pozval Zemana v telefonickém rozhovoru.

Podle některých diplomatů ale nemuselo jít o oficiální pozvání k návštěvě Bílého domu, ale jen o neformální frázi v rozhovoru. Kancléř Mynář už dříve řekl, že Zeman by se měl datum chystané návštěvy USA dozvědět zhruba tři týdny předtím, než se cesta uskuteční.

Prezident Miloš Zeman má radost z vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách, k vítězství mu blahopřál. Podívejte se na sestřih tiskové konference. | Video: Reuters | 01:38

Zeman ještě před volbou nového amerického prezidenta řekl, že pokud by byl americkým občanem, volil by Trumpa. Po jeho vítězství na speciální tiskové konferenci vyjádřil velkou radost. Trumpovi následně zaslal gratulační telegram, ve kterém ho pozval na návštěvu ČR. Ovčáček už dříve řekl, že Trump pozvání přijal.

autor: ČTK