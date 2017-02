Stovka denně za hospitalizaci vás nezabije, ještě vám zbude osm tisíc, vzkázal Zeman důchodcům

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Při své návštěvě Královéhradeckého kraje kritizoval prezident Miloš Zeman zrušení poplatků za hospitalizaci v nemocnici. Podle něj mohly být peníze použity na platy zdravotních sester a pečovatelek (nikoli lékařů, ti podle Zemana mají peněz více než dost). "Stovka denně za hospitalizační poplatek přece nikoho nezabije," řekl.

Hradec Králové - Prezident Miloš Zeman kritizoval zrušení stokorunového poplatku za hospitalizaci v nemocnici. Podle něj by peníze mohly být použité na zvýšení platů zdravotnicích sester a pečovatelek. Zeman to ve středu řekl na setkání se zastupiteli při zahájení třídenní návštěvy Královéhradeckého kraje.

"Sociální demokracie měla ve svém volebním programu zachování hospitalizačních poplatků, naprosto zbytečně tento bod pustila, a tím zdravotnictví přišlo o dvě miliardy korun ročně, které by se mohly věnovat na zlepšení platové úrovně, ne lékařů, ti mají podle mého názoru už více než dost, ale především sester a pečovatelek v této oblasti," řekl Zeman.

Podle Zemana někteří lidé umisťují své rodiče na sociální lůžka, protože ušetří tři tisíce korun měsíčně. "Já budu první, kdo bude se zvýšením platů souhlasit, ale také musím položit otázku, kde na to vezmu peníze. Stovka denně za hospitalizační poplatek přece nikoho nezabije. Bude vás to stát tři tisíce měsíčně. Průměrný starobní důchod je 11 tisíc, pořád nebudete o žebrácké holi," uvedl Zeman. "Toto je chyba, která by se měla napravit," dodal.

Prezident to uvedl v reakci na vystoupení krajského zastupitele Josefa Lukáška (KSČM), který mluvil o zvýšení platů v sociálních službách. "V sociální oblasti nejsou lidi, odcházejí například do automobilky, ale v poslední době je přeplácejí i supermarkety," řekl Lukášek.

Mluvčí Jiří Ovčáček pak prezidentovo vyjádření mírnil. "Případný poplatek za pobyt v nemocnici by samozřejmě musel mít jasně stanovené sociální limity, aby nebyli poškozeni občané s nejnižšími příjmy a nebyli v žádném případě existenčně ohroženi," napsal na Facebooku. "V každém případě nejde o nový názor pana prezidenta. Veřejně ho zastává už několik let. Nelze tedy hovořit o překvapení," dodal.

Stokorunové poplatky za pobyt v nemocnici zrušil Ústavní soud na návrh ČSSD v červenci 2013 a zákonodárcům dal do konce roku čas, aby jej zrušili sami. Povinnost platit skončila 1. ledna 2014. Vláda v březnu rozhodla, že nemocnice dostanou 2,1 miliardy korun jako kompenzaci za zrušené poplatky. Regulační poplatky ve zdravotnictví jako takové byly zavedeny v lednu 2008, ročně za ně pacienti dali přes pět miliard korun a zhruba stejná částka se podle dostupných dat ušetřila tím, že lidé nechodili k lékaři zbytečně.

