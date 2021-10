Nové konzilium Zemana léčit nebude. Šéf ÚVN Zavoral se chce hlavně krýt, míní experti

Zdravotnímu stavu vážně nemocného prezidenta Miloše Zemana se nově věnuje druhý lékařský tým. Jde o nezávislé konzilium, jejž svolal Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Je zároveň ředitelem Ústřední vojenské nemocnice, kde je prezident hospitalizovaný. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, co bude úkolem druhého lékařského týmu. Léčbu hlavy státu mít na starosti nebude, jeho role bude podpůrná.

Miloš Zeman leží na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice třetí týden. Podle dostupných informací má komplikace, které plynou z cirhózy jater. Za podobu léčby odpovídá tým, jenž podléhá řediteli nemocnice Zavoralovi. Skládá se z expertů na různé oblasti. Ostatně vedle jaterního onemocnění trpí Zeman cukrovkou, neuropatií či úbytkem hmotnosti.

„Pečuje o něj tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči. Léčebný plán pana prezidenta stanovuje lékařské konzilium Ústřední vojenské nemocnice složené ze specialistů na dílčí zdravotní problémy pacienta,“ informovala nemocnice den poté, co Zemana k léčení 10. října přijala.

Tento týden server Seznam Zprávy informoval, že kvůli prezidentovi vznikne další konzilium. Jeho členy budou biochemik, nefrolog a dosluhující rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, plicní chirurg Pavel Pafko či fyzioterapeut Pavel Kolář. Celkem má čítat devět expertů. Není přitom běžné, že by do péče o pacienta mluvily dva lékařské týmy. Aktuálně.cz proto zjišťovalo, jaké úkoly bude mít skupina kolem Zimy.

Video ze Zemanova pokoje

„Jedná se o na sobě nezávislá konzilia, členové nezávislého multioborového konzilia působí mimo Ústřední vojenskou nemocnici,“ sdělila Aktuálně.cz mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Z jejího dalšího vyjádření plyne, že druhé konzilium nebude zodpovídat za péči o prezidenta. „Léčbu prezidenta republiky zajišťuje Ústřední vojenská nemocnice,“ dodala.

Úlohu druhého týmu naznačuje jeho přídomek. Nezávislost spočívá v tom, že má dávat lékařům pečujícím o Zemanovo zdraví zpětnou vazbu. Vznik nového konzilia inicioval minulý týden ředitel Zavoral. Podle informací Aktuálně.cz k tomu dal pokyn poté, co ve čtvrtek šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář nechal přehrát video ze Zemanova pokoje.

Záznam podle Mynáře pochází ze 14. října, kdy Zemana navštívil končící předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Na videu prezident podepisuje listinu určující svolání ustavující schůze nově zvolené dolní komory parlamentu. Mynář nechal záznam veřejně přehrát tři dny poté, co předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) tlumočil závěry nemocnice, že Zeman není kvůli zdravotnímu stavu schopný vykonávat funkci.

Mynářova i Vondráčkova interpretace záznamu jde proti stanovisku nemocnice. Druhé konzilium by proto mělo sloužit jako nárazník nemocnice před případnou kritikou, že její závěry nejsou zcela přesné. „Za sebe říkám, že postup Ústřední vojenské nemocnice je lege artis (podle pravidel umění lékařského, pozn. red.). Pro pacienta nemocnice dělá maximum,“ řekl člen nového týmu Pavel Pafko.

„Poradíme se a přijmeme závěr“

Dosluhující rektor Univerzity Karlovy, lékař a budoucí člen nového Zemanova týmu Tomáš Zima je v současnosti v zahraničí. Zavoral ho prý oslovil prostřednictvím e-mailu a on nabídku stát se součástí konzilia přijal. S podrobnostmi se chce seznámit až po svém návratu do Česka.

„Konzilium bude dělat to, co dělá konzilium, tedy lidé se poradí, sdělí si své názory a přijmou nějaký závěr. Jestli jste někdy ležela v nemocnici a třeba jste byla na interně a bolelo vás břicho, také za vámi třeba přišel odborník z chirurgie, aby z pohledu svého oboru posoudil, zda jde o chirurgický problém, nebo ne,“ uvedl Zima pro Aktuálně.cz.

Ústřední vojenská nemocnice už avizovala, že druhému konziliu bude poskytovat součinnost. V praxi to bude znamenat sdílení Zemanovy zdravotní dokumentace. Po jejím studiu může dát konzilium se Zimou, Pafkem či Kolářem základnímu týmu z vojenské nemocnice pečujícímu o prezidenta dobrozdání, zda s dalším navrhovaným postupem v léčbě souzní.

„Víc hlav víc ví. Je to konzultace navržených postupů, které si Ústřední vojenská nemocnice nechá schválit. Je to pojistka. Zdravotní stav pana prezidenta není jednoduchý. Je to i společenská záležitost, kdy jde o váženou osobu, takže si chce Ústřední vojenská nemocnice své výsledky nechat potvrdit,“ řekl Aktuálně.cz lékař Martin Holcát, který sloužil coby člen konzilií u prezidentů Zemana, Václava Klause i Václava Havla.

Zavoral si chce krýt záda, míní primář

Druhý lékařský tým sehraje důležitou roli v diskusi o dočasném zbavení Zemana prezidentských pravomocí kvůli jeho zdravotnímu stavu, tato debata by měla vrcholit koncem příštího týdne. V pondělí 8. listopadu se poprvé sejdou noví poslanci, aby zvolili své vedení, výbory a další orgány. O den později zasedne organizační výbor Senátu, jenž otázku odebrání kompetencí otevřel.

„Předpokládám proto, že ředitel Zavoral nebude chtít být sám tím, kdo o tom bude rozhodovat. Proto vytváří konzilium lékařů z různých oborů, kteří budou mít za úkol vyjádřit se k tomu, zda je prezident schopen pracovat,“ řekl k tomu Aktuálně.cz rektor Ostravské univerzity Jan Lata s tím, že by na Zavoralově místě postupoval stejně. Oceňuje, že si ředitel pozval experty zvenčí.

Obdobně uvažuje i primář interny Nemocnice Cheb Stanislav Adamec. Podle něj si Zavoral kryje záda, aby na případném závěru o Zemanově pracovní neschopnosti panovala shoda více odborníků. „Nechce vzít plnou odpovědnost, protože se jedná o velmi politické rozhodnutí. Konzilium vytváří, aby se jeho rozhodnutí nezpochybňovalo ve smyslu, že si vymýšlí nebo že se rozhodl špatně,“ sdělil Aktuálně.cz.

„Pokud bude konzilium fungovat, jak má, tak vydá zprávu, kterou veřejnost a my zákonodárci potřebujeme, abychom mohli posoudit, zda prezident je, nebo není schopen vykonávat svůj úřad. A pokud by to znamenalo, že já už bych se znovu nemocnice tázat nemusel, bylo by to to nejlepší, co by se mohlo stát,“ přiblížil Aktuálně.cz předseda Senátu Miloš Vystrčil své očekávání ohledně konzilia.

Druhé konzilium je výjimečné

Jak přitom Martin Holcát potvrdil Aktuálně.cz, dva Zemanovi předchůdci ve funkci měli „jen“ jedno konzilium. Podle potřeby se pak do něj přizvali externí odborníci na základě v dané chvíli poptávaných specializací. Druhý plnohodnotný lékařský tým nepřipadal v úvahu. Ostatně jeden z bývalých kolegů Václava Havla se k tomu Aktuálně.cz odmítl vyjádřit, protože zkrátka nevěřil ustavení druhého týmu v případě Zemana.

Ani podle primáře chebské interny Stanislava Adamce není standardní, aby měl pacient dvě lékařská konzilia. „Běžně máte jednoho ošetřujícího lékaře, který v případě potřeby konziliárního vyšetření pošle pacienta ke specialistovi. Pacient má zároveň právo konzultovat svoji diagnózu s dalším odborníkem. Ale to, co se tady děje, je spíš politická komedie,“ podotkl.

Vznik druhého lékařského týmu dokládá, jak jsou okolnosti Zemanovy hospitalizace výjimečné. Společenským postavením pacienta počínaje a vůbec první vážnou diskusí o odebrání prezidentských pravomocí konče. „V Ústřední vojenské nemocnici je dost odborníků, kteří jsou schopni posoudit stav pacienta. Kdyby šlo o kohokoliv jiného, žádná konzilia z dalších nemocnic by nevznikala,“ poznamenal Adamec.

Senát o Zemanovi rozhodne v listopadu

Že by Senát hlasoval o případném zbavení Zemana jeho vrcholných pravomocí už 9. listopadu, je podle Vystrčila „krajně nepravděpodobné“. Organizační výbor chce především diskutovat o dalším postupu tak, aby jeho hlasování bylo co nejblíže jednání sněmovny na toto téma. A ta se k němu na ustavující schůzi zcela jistě nedostane.

„Jakmile bude zvolený předseda sněmovny, získám partnera, s kterým bychom se o tom mohli konečně začít bavit. Budeme koordinovat postup, abychom nedělali věci, kdy jedna komora je aktivní a druhá o tom neví, respektive není schopná se k tomu vyjádřit, protože nemá vedení. Náš cíl je dostat se do pozice, kdy náš postup bude ve shodě většiny Senátu i sněmovny,“ dodal Vystrčil.

Nezávislé konzilium by v této souvislosti mělo převzít informování, byť podle všeho nadále spíše zdrženlivé, o kondici a prognóze prezidenta Zemana i směrem k veřejnosti. Jednak o tom mluvil stávající rektor Zima, za druhé to vyplývá i z vyjádření samotné Ústřední vojenské nemocnice. „Je předpoklad, že konzilium by mohlo učinit závěry počátkem listopadu,“ uvedla na svém webu.

Video: Nepochopitelné, dělají si legraci, video nic nedokazuje, říká rektor Lata