Zeman je připravený na karanténu po návratu ze Číny, kroky vlády schvaluje

Prezident Miloš Zeman podporuje opatření zavedená v boji proti šíření nového typu koronaviru. Pokud se někomu zdají drastická, má si uvědomit, že při jejich nezavedení by mohly nastat smrtelné případy onemocnění. Zeman to dnes řekl televizi Nova. Prezident si nemyslí, že by se situace vyhrotila jako v Itálii, která zavedla karanténu v celé zemi. Varoval před nákupní horečkou.

Zeman řekl, že podporuje opatření, která vláda a Bezpečnostní rada státu zavedly. Zakázaly akce s účastí nad 100 lidí nebo uzavřely základní, střední i vysoké školy. "Nikdo z nás by nechtěl, abychom dopadli jako v Itálii," řekl prezident s odkazem na vysoký počet nakažených v této zemi. "I když vám třeba budou připadat drastická, uvědomte si, že kdybyste je neprovedli, mohly by přijít i třeba ty smrtelné případy," řekl Zeman k zavedeným opatřením. Označil za velkou záhadu, proč se situace v Itálii vyvinula v epidemii s daleko horšími následky než v dalších zemích. Zeman odmítl kritiku vlády za nedostatečnou komunikaci. Označil takové výtky za hloupé, protože vláda pořádá "několik tiskových konferencí denně". Související Zemanův poradce Nejedlý nerespektuje karanténu. Po návratu z Číny šel do restaurace Prezident si nemyslí, že by se situace v České republice vyvinula podobně jako v Itálii, tedy například až do vyhlášení karantény v celém státě. Zároveň varoval před nákupní panikou. Velké obchody podle něj mají dostatek trvanlivých potravin a jediným problémem je jejich rozvoz ze skladů přímo do prodejen. Zeman zároveň uvedl, že počítá s tím, že by po návratu ze summitu v Číně strávil karanténu v Lánech. Svému poradci Martinu Nejedlému chce prý vytknout porušení karantény. Nejedlý se podle zjištění Aktuálně.cz v době, kdy měl být po návratu z Číny preventivně doma, pohyboval na veřejnosti, konkrétně v restauraci na pražské Letné. Vynadám mu, jakmile ho uvidím," řekl Zeman. Zeman na začátku roku účast na summitu odmítl kvůli nedostatečným čínským investicím v České republice. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit. Účast Zemana na summitu potvrdil v posledních dnech ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) i premiér Andrej Babiš (ANO). Pražský hrad dosud Zemanovu účast nepotvrdil, prezident tak ale dnes nepřímo učinil. Řekl, že v Pekingu, kde je podle něj situace ohledně koronaviru klidná, se chce chránit stejně jako ostatní hlavy států.