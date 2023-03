Zeman dal milost firmě, která se kvůli korupci nesměla účastnit veřejných zakázek

Inflační očekávání mezi spotřebiteli v eurozóně výrazně klesla a zlepšují se i některé další ekonomické indikátory. Ukázal to průzkum, který dnes zveřejnila Evropská centrální banka (ECB). Vyplývá z něj, že do tří let čekají lidé pokles inflace na 2,5 procenta. V únoru byla míra inflace v eurozóně na 8,5 procenta.

Výrazně příznivější inflační očekávání by mohla podpořit volání po mírnějším zvyšování úrokových sazeb, uvedla agentura Bloomberg. Začátkem února zvýšila ECB svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na tři procenta a signalizovala, že o půl bodu ji zvýší i tento měsíc.

Průzkum také ukázal, že ve výhledu na příštích 12 měsíců spotřebitelé počítají s poklesem inflace na 4,9 procenta. V prosinci lidé čekali do roka inflaci na pěti procentech.