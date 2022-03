Železnice pomáhá. Na Ukrajinu vozí jídlo a oblečení, zpět stovky prchajících lidí

Už čtvrtý humanitární vlak iniciativy Železnice pomáhá se ve středu vydal z Česka do válkou zasažené Ukrajiny. Dováží tam oblečení či jídlo, zpět se vrací plný lidí, kteří ze země utíkají. "Železnice je lepší způsob, než věci vozit dodávkou, vyhneme se tak kolonám a materiál přepravíme přímo za hranice," říkají členové iniciativy.

Vlaky naložené materiálem jezdí z Česka přes slovenské hranice do ukrajinského Čopu. Vozí tam teplé oblečení, jídlo pro malé děti, nebo i elektroniku. Při zpáteční cestě pak svoji kapacitu využívají k přepravě lidí, kteří se snaží dostat z Ruskem napadené země. První vlak s pěti sty pasažéry dorazil z ukrajinského příhraničního městečka v pondělí. Podobný počet lidí dopravil také druhý spoj.

Iniciativa Železnice pomáhá se hlavně snaží pomoc zjednodušit a sjednotit. Snaží se tak sdružit sbírky, které se po Česku na pomoc zemi pořádají, aby bylo možné materiál rychle dostat za hranice na potřebná místa. "Chceme dát vědět sbírkám, že mohou převést pomoc na naše sběrná místa a my už to dostaneme na Ukrajinu přímo ke krizovému štábu a pak hned do zasažených míst," říkají organizátoři. Projekt funguje již delší dobu a pomáhal například už loni v době tornáda na Moravě.

"Viděli jsme, kolik různých sbírek pro Ukrajinu se koná třeba v Brně, proto jsme si řekli, že je dáme dohromady a zároveň to dovezeme po železnici. Dnes totiž jednotlivé sbírky materiál posílají zvlášť dodávkami, čekají hodiny v kolonách a materiál se hromadí na hranicích," dodává Veronika Machalová z projektu Železnice pomáhá.

Lidé v Česku mohou potřebné věci, která pak poputují vlakem na Ukrajinu, nosit na určená místa ve větších městech. V Brně je to například na Palackého třídě 40, v Praze pak na Smíchovském nádraží v prostorách bývalého kadeřnictví. Seznam konkrétních věcí, které lidé na Ukrajině potřebují, zveřejňuje iniciativa na svých stránkách.

Z ukrajinského Čopu budou v následujících dnech jezdit vlaky ve čtyři hodiny odpoledne. Dobrovolníci však upozorňují, že je třeba, aby uprchlíci čekali v Čopu už od dopoledních desíti hodin, aby se stihly vyřešit administrativní úkony před cestou. "Bereme všechny, koho tam vidíme čekat. Musí ale jít o ženy, děti nebo seniory nad 60 let," říká Machalová.

Velká část lidí, které takto vypravené vlaky dovezli z Čopu, v Česku mají blízké, rozjeli se tak ke konkrétním rodinám. Podle Machalové však pomáhali i dobrovolníci, kteří byli ochotni ostatní uprchlíky ubytovat.

Iniciativa nedávno předala organizaci humanitárních vlaků Českým drahám. "V minulých dnech spojení z Česka převzaly České dráhy, které mají v rámci iniciativy Železnice pomáhá nejvíce vhodných vozů," říká mluvčí projektu Vratislav Vozník.

Nově se navíc podařilo zprovoznit novou trasu a humanitární vlaky tak mohou jezdit i přes Polsko, ne jen přes slovenské hranice jako dosud. Již čtvrtý vlak, který byl vypraven ve středu, se tak vydal z pražského Smíchova přes Polsko do ukrajinské Mostysky. Zakladatelé iniciativy se rozhodli otevřít nový směr do města ležícího v blízkosti polské hranice, aby humanitární pomoc od lidí, organizací i firem mohla proudit více směry a za více lidmi.

"Mostyska je jediným vhodným místem k předání zdravotnického materiálu, který daruje Úrazová nemocnice v Brně nemocnici ve Lvově," dodávají organizátoři v tiskové zprávě.