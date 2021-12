Zdravotnice, zdravotníci. Vážíme si vaší práce, vzkazují umělci do českých nemocnic

Redakce Aktuálně.cz mluvila s desítkami zdravotních sester, lékařů či pečovatelek o jejich zkušenostech i pocitech souvisejících s další vlnou epidemie nemoci covid-19. Kromě odhodlání však bylo tentokrát cítit i rozčarování z toho, že společnost jejich mimořádné úsilí bere jako samozřejmost. A naopak, že se mnohdy setkávají se slovními útoky a odsuzováním. Zdravotnice, zdravotníci. Tady je drobný důkaz, že za vámi lidé stojí.

Poděkování a povzbuzení zdravotníkům můžete poslat i vy prostřednictvím tohoto formuláře. Děkujeme.

"Velký respekt a velké díky!!! Slova pro Vaše konání nestačí." Eva Holubová

"Chtěl bych podpořit všechny zdravotníky, přeji jim velkou sílu nejenom v boji s pandemií, ale i s rozmáhající se iracionalitou ve společnosti. Jsem na vaší straně. Přeju lékařům a všem zdravotníkům zachování duševního zdraví, sílu a společnou naději a omlouvám se jim za nezodpovědné sobce." Jan Hřebejk

"Děkujeme Vám za celou naši rodinu a za všechny, kterým pomáháte. Moc si Vás vážíme a doufám, že Vám budeme moci Vaši obětavou péči vynahradit. Přeji hodně sil. Posílám lásku a objímám Vás." Dáda Patrasová

"Ani si neumíte představit, jaký obdiv mám k Vaší práci! Já sama za sebe se snažím dělat vše pro to, abych Vám nekomplikovala život. Držím palce, aby to takto cítilo co nejvíce lidí. Držte se." Dana Morávková

"Milí zdravotníci, rád bych Vám moc a moc poděkoval za Vaši práci. I když to v současné době vypadá podobně jako vloni, opak je pravdou. Vloni Vám lidé děkovali a byli neskutečně vděční za záchranu jejich životů. Dnes jsou lidé nevrlí, nervózní a vděk některých vašich pacientů je ten tam. A já si myslím, že to není fér, Vy pracujete na 150, možná 200 procent a každý pacient je pro Vás důležitý. A já Vám za Vaši práci moc a moc děkuji." Pavel Šporcl

"VYDRŽTE!" - hahaha, nám se to řekne. Beznaděj směn na další týden, měsíc, měsíce - to si představit neumíme. Setkání se smrtí, s bezmocí, totálním vyčerpáním, nenamalovanýma očima a odrůstajícími vlasy, ale i s buranskou agresivitou, dokonce se závistí: "Víš, kolik si teď bílý pláště nahrabou, ty vole?" "VYDRŽTE!" - anebo spíš česká verze? "VY DRŽTE a my budeme hledat skulinky v chaotických nařízeních, furiantsky kašlat na základní pravidla, na opatrnost…jo, kašlat na vás." "VYDRŽTE!" - ale proč vlastně, proboha? Tak…tak…alespoň pro Něj. Díky." Tomáš Hanák

"Milí a úžasní zdravotníci, chci Vám vyjádřit nejenom obdiv, ale poslat také energii a přání, abychom tento hnusný vir zvládli. Držte se!" Jan Čenský

"Tolik bych si přála, aby tohle šílené covidové období bylo už za námi. Ale protože pořád ještě není, tak bych si moc přála, abychom byli všichni zodpovědní, každý sám za sebe a také ke svému okolí. Vám, milí zdravotníci, přeji hodně sil. Lékaři, sestřičky, bratříčkové, pečovatelé, patří Vám obrovský dík za Vaši profesionalitu, za Vaši péči a obětavost." Kateřina Brožová