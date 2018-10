Poslanci odmítli vydat komunistu Ondráčka k trestnímu stíhání

Poslanci ve středu odmítli vydat k trestnímu stíhání komunistu Zdeňka Ondráčka. Toho chtěla policie stíhat kvůli tomu, že bývalého prezidentského kandidáta Michala Horáčka nařkl koncem loňského roku v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností.

Proti vydání Ondráčka hlasovalo 80 poslanců, pro 47. Mandátový a imunitní výbor vydání nedoporučil. Většina jeho členů poukazuje na stanovisko Ústavního soudu, podle kterého musí politicky exponované osoby snést větší veřejný tlak.

Proti byli všichni přítomní poslanci SPD a KSČM s výjimkou Ondráčka, který hlasoval pro své vydání. Nesouhlas s návrhem vyjádřila i většina poslanců hnutí ANO, pro hlasoval jako jediný Radek Zlesák.

Pro vydání hlasovali všichni přítomní poslanci TOP 09. Podobně tomu bylo i u pirátů a STAN, kterým se jeden poslanec zdržel. Členové ODS a ČSSD měli volné hlasování. Deset občanských demokratů hlasovalo pro vydání, proti pět. Sociální demokraté hlasovali pouze tři, dva proti návrhu a jeden pro.

S vydáním souhlasili čtyři poslanci lidovců, jeden hlasoval proti. Zbylých pět se hlasování zdrželo, nebo na něj nedorazilo.

Předseda STAN Petr Gazdík před schůzí sněmovny novinářům řekl, že hnutí doporučil hlasovat v rozporu s návrhem mandátového výboru i kvůli tomu, jak na jednání výboru vystupovali policisté a státní zástupci. Ti podle Gazdíka ubezpečili, že nejde o šikanu poslance, ale o prošetření toho, zda Ondráček vědomě říkal nepravdu. Vydání Ondráčka podpořilo i TOP 09, i když předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek nepovažuje řešení věci prostřednictvím trestněprávního stíhání za správné.

ČSSD i ODS nechali hlasování na rozhodnutí jednotlivých poslanců, podle obou stran tak jejich poslanecké kluby činí u vydávání poslanců ke stíhání vždy.

Hnutí ANO hlasovalo podle doporučení mandátového výboru. Podle místopředsedy poslaneckého klubu Romana Kubíčka považuje hnutí Horáčkovu žalobu za "mírně šikanózní". Kubíček také poukázal na dřívější stanovisko Ústavního soudu, podle kterého musí politicky exponované osoby snést větší veřejný tlak.

Také lidovci se rozhodli řídit doporučením mandátového výboru. Podle nich převážilo na poslaneckém klubu stanovisko, že by se poslanecká imunita na výroky poslanců neměla omezovat pouze na to, co řeknou při schůzi sněmovny.

Až jsem si začal říkat, jak jsem neodolatelný, když se na mě nabalily krásné, vnadné ženy :) Audio ukázka z pozoruhodného vystoupení poslance KSČM Ondráčka nyní ve Sněmovně... pic.twitter.com/7mn7OKi4js — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 31, 2018

SPD považuje žalobu na Ondráčka za kriminalizování politiky, a proto je proti vydání. Horáček se podle strany měl bránit Ondráčkovým slovům v občanskoprávním řízení. Předseda hnutí Tomio Okamura Horáčka ve středu označil za lháře a manipulátora.

